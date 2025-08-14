Мария Пономаренко доставлена в туберкулёзную больницу ФСИН

Осужденная журналистка Мария Пономаренко помещена в туберкулезную больницу в Барнауле подконтрольную ФСИН. С чем связано этапирование в больницу — неизвестно.

В среду адвокат Пономаренко Дмитрий Шитов сообщил, что Пономаренко этапировали из колонии, и что он не знает где она находится. В четверг выяснилось, что ее доставили в больницу.

Шитову отказали в четверг во встрече со своей подзащитной, сославшись на "санитарный день". После обращений на горячую линию УФСИН и в прокуратуру адвоката заверили, что с Пономаренко "все нормально", и что он сможет с ней встретиться в пятницу.

Журналистка издания RusNews Мария Пономаренко была приговорена к шести годам колонии по статье о "феках" про российскую армию - за её публикации об ударах по драмтеатру в Мариуполе. В марте ее приговорили к еще почти двум годам колонии по делу о нападении на сотрудников ФСИН.