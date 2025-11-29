Журналистка Ника Новак пропала из колонии в Иркутской области

Адвокат журналистки Ники Новак, осуждённой по статье о "конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией" к 4 годам лишения свободы, сообщила о том, что её подзащитная пропала из колонии номер 11 в посёлке Бозой Иркутской области.

Юлия Кузнецова предположила, что Новак этапировали из колонии, руководство колонии это не подтверждает и не отрицает. "На этой неделе к Нике пытался пройти мой коллега-адвокат — его не пустили. В колонии он заметил явный шум и большое количество сотрудников СК. Что именно произошло — сотрудники учреждения не поясняют", - написала Кузнецова. По телефону информацию ей не предоставили, она написала официальный запрос.

Ранее Новак рассказывала, что на неё регулярно оказывалось давление со стороны администрации колонии, а одна из сокамерниц пыталась выведать у неё сведения, составляющие гостайну.

Мать Ники Новак, которая ведёт телеграм-канал о её деле, также предположила, что журналистку этапировали. Она также отметила, что, судя по полученному письму, журналистка прекратила голодовку.

Этап может длиться и несколько недель. Всё это время связи с осуждённым нет.

Ника Новак, сотрудничавшая в том числе с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента, в ноябре 2024 года была приговорена к четырём годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.