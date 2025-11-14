Журналистку Костюченко внесли в список "иноагентов"

Министерство юстиции России обновило в пятницу реестр так называемых иностранных агентов.

В него включена журналистка Елена Костюченко.

Кроме того, в список включили журналиста Кирилла Кривошеева, бывшего ректора Российской экономической школы Рубена Ениколопова и ООО "Форпост". Учредительницей компании является правозащитница "Команды против пыток" Ольга Садовская.

Костюченко прокомментировала включение в реестр в социальных сетях. "Вот и я иноагент. Хочется передать Минюсту России, а также лично Владимиру Путину: вы и есть настоящие враги моей страны, её народов и всего живого", — написала она.

Законодательство о так называемых иноагентах появилось в России 2012 году. Законы позволяет Минюсту фактически произвольно признавать иностранными агентами НКО, компании и физических лиц. Законодательство неоднократно критиковалось правозащитниками.