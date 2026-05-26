Журналистку Нику Новак поместили в штрафной изолятор

Журналистку Нику Новак, осужденную по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе", поместили в штрафной изолятор на 15 суток после трех месяцев нахождения в помещении камерного типа (ПКТ). Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая.
По какой причине это произошло, неизвестно. Группа поддержки сообщает, что в письмо Новак вымарано цензурой.
В феврале Новак отправили в ПКТ за якобы допущенные нарушения. Она объявляла голодовку. В письме матери она рассказывала, что у нее отобрали цветные карандаши, посчитав их "опасной вещью".
Находясь в заключении, Новак жаловалась на пыточные условия в колонии в колонии Иркутской области и на провокации со стороны сокамерницы.
- Новак работала в издании ChitaMedia, затем была главным редактором сайта Zab.ru. Новак сотрудничала с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента. В ноябре 2024 года она была приговорена к четырём годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус после оглашения приговора призвал власти России освободить журналистку: "Мы осуждаем несправедливый приговор журналистке RFE/RL Нике Новак в России. Эти политически мотивированные обвинения направлены на то, чтобы заставить замолчать отдельных репортеров и оказать на них сдерживающее воздействие".
- Freedom House назвала приговор политически мотивированным и осудила "прискорбную и трусливую" кампанию по подавлению в России независимых журналистов. "Мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения Новак из тюрьмы", — говорится в заявлении организации.