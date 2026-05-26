Журналистку Нику Новак поместили в штрафной изолятор

Журналистку Нику Новак, осужденную по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе", поместили в штрафной изолятор на 15 суток после трех месяцев нахождения в помещении камерного типа (ПКТ). Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая.

По какой причине это произошло, неизвестно. Группа поддержки сообщает, что в письмо Новак вымарано цензурой.

В феврале Новак отправили в ПКТ за якобы допущенные нарушения. Она объявляла голодовку. В письме матери она рассказывала, что у нее отобрали цветные карандаши, посчитав их "опасной вещью".

Находясь в заключении, Новак жаловалась на пыточные условия в колонии в колонии Иркутской области и на провокации со стороны сокамерницы.