Москвичам дали по 3,5 года за участие в "подпольных штабах Навального"

Суд в Москве приговорил студентку НИУ ВШЭ Алину Олехнович и выпускника того же вуза Ивана Трофимова к 3,5 годам колонии по обвинению в участии в экстремистской организации. Об этом узнала "Медиазона".

По версии следствия, 21-летняя Олехнович и 22-летний Трофимов связаны с сетью подпольных штабов Алексея Навального, "которая занимается подрывной деятельностью на территории России".

Студентов задержали в июле 2023 года. Сначала суд отправил их под домашний арест, но через две недели перевёл в СИЗО. В изоляторе они находились вплоть до решения суда.

Российские власти объявили Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими в июне 2021 года. После этого сеть региональных штабов была распущена, многие сторонники оппозиционера уехали из России под угрозой уголовного преследования. Навальный погиб в ямальской колонии в феврале 2024 года.

В октябре 2022 года соратники Навального объявили о воссоздании в России сети штабов, которая будет похожа на "партизанское подполье". В мае 2023 года команда Навального рассказала, чем занимаются "подпольные штабы" – например, взломом сайтов и расклейкой листовок.