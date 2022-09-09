Журналисты Андрей Афанасьев и Юлия Латынина признаны "иноагентами"

Минюст России внёс в список СМИ – "иностранных агентов" еще нескольких человек: политолога Валерия Соловья, активистку и журналистку из Екатеринбурга Елену Шукаеву, а также журналиста проекта Сибирь.Реалии Андрея Афанасьева.

"Иноагентами"-физлицами объявлены журналистка Юлия Латынина, историк Тамара Эйдельман и блогер, журналист Майкл Наки. По версии министерства, они "осуществляли политическую деятельность" в интересах Украины, отмечает "Медиазона".

Также в реестр СМИ-"иноагентов" внесена компания "Время колокольчиков". Это юридическое лицо, которое было создано сооснователем фонда "Нужна помощь" Дмитрием (Митей) Алешковским, отмечает SOTA. "Время колокольчиков" занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

В конце июля нынешнего года Алешковский был включён в реестр СМИ – "иностранных агентов" наряду с писателем Дмитрием Быковым и журналисткой Евгенией Альбац. В соответствии с законом лица, попавшие в реестр, обязаны открывать ООО на свое имя для отчетов перед властями. Митя Алешковский - сын Тамары Эйдельман.

Одновременно 9 сентября стало известно, что из реестра "иностранных агентов" исключён петербургский ВИЧ-сервисный фонд "Гуманитарное действие". Он оказывает медико-социальную помощь наркозависимым людям, ведет профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и туберкулеза. "Основаниями для исключения стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки", - сообщили в Минюсте.

В реестре СМИ-"иноагентов", куда могут вносить и физических лиц, сейчас более 150 человек и организаций.

Признание так называемым иностранным агентом накладывает на организации и людей ряд ограничений и требований, за неисполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного.

Российские власти активно пополняют реестры в последние несколько лет, включая в них главным образом своих оппонентов или независимых гражданских активистов и журналистов. СМИ-иноагентами были ранее признаны Радио Свобода и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС, а также ряд журналистов, сотрудничающих со "Свободой".

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