Верховный суд РФ рассмотрел дела двух первых СМИ-иноагентов

Верховный суд России 8 июня признал законным решения нижестоящих судов, которые не стали исключать из реестра "СМИ-иностранных агентов" журналистку из Пскова Людмилу Савицку и активистку из Санкт-Петербурга Дарью Апахончич. Об этом Север.Реалии рассказали их адвокаты Татьяна Мартынова и Александр Передрук.
"Год назад МИД в суде не смог ответить мне на вопрос, агентом какого государства они меня считают. Но сегодня я знаю, что я агент запрещенного в России мира и тех, кто за него", – сказала Савицкая Север.Реалии.
Защита планирует обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. Хотя 7 июня Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который позволяет не исполнять постановления ЕСПЧ, принятые после 15 марта.
Людмила Савицкая и Дарья Апахончич были объявлены "иноагентами" в декабре 2020 года. Вместе с ними первыми в реестр физических лиц, признанных СМИ-"иностранными агентами" попали правозащитник Лев Пономарёв, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и журналист из Карелии Сергей Маркелов. Все они покинули Россию.
- Законодательство об "иноагентах" появилось в России ещё в 2012 году. Минюст получил право признавать "иноагентами" некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся "политической деятельностью". Критерии такой деятельности в законе четко не определены, из-за чего в реестры попадают организации, работающие в сфере просвещения, культуры, здравоохранения, экологии и правозащиты.
- Законы несколько раз ужесточали, расширяя их действие на СМИ, физлиц и ООО. В реестр "СМИ-иноагентов" включены более ста человек и организаций. За 2021 год перечень вырос втрое. Более двухсот организаций включены в список НКО-иностранных агентов.
- 7 июня Госдума РФ приняла в первом чтении новый законопроект об "иностранных агентах". Он должен объединить существующие сейчас реестры "иностранных агентов" (их четыре) в один. "Иноагентами" могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием. В едином реестре также будут указаны аффилированные с "иноагентами" лица.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.