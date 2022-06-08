Верховный суд РФ рассмотрел дела двух первых СМИ-иноагентов

Верховный суд России 8 июня признал законным решения нижестоящих судов, которые не стали исключать из реестра "СМИ-иностранных агентов" журналистку из Пскова Людмилу Савицку и активистку из Санкт-Петербурга Дарью Апахончич. Об этом Север.Реалии рассказали их адвокаты Татьяна Мартынова и Александр Передрук.

"Год назад МИД в суде не смог ответить мне на вопрос, агентом какого государства они меня считают. Но сегодня я знаю, что я агент запрещенного в России мира и тех, кто за него", – сказала Савицкая Север.Реалии.

Защита планирует обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. Хотя 7 июня Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который позволяет не исполнять постановления ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

Людмила Савицкая и Дарья Апахончич были объявлены "иноагентами" в декабре 2020 года. Вместе с ними первыми в реестр физических лиц, признанных СМИ-"иностранными агентами" попали правозащитник Лев Пономарёв, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин и журналист из Карелии Сергей Маркелов. Все они покинули Россию.