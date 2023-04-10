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Журналисты и правозащитники требуют освободить Владимира Кара‑Мурзу

Владимир Кара-Мурза в суде, март 2023 года

Независимые журналисты и правозащитники требуют прекратить уголовное преследование оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО. Заявление опубликовано на сайте журналистской премии "Редколлегия".

По мнению авторов обращения, "все обвинения против Владимира Кара-Мурзы политически мотивированы, а обвинения в государственной измене особенно циничны. Именно Кара-Мурза добился того, чтобы политики западных стран осознали, что в репрессивных действиях и агрессивной внешней политике российского государства виновна не "вся страна", а конкретные люди", - говорится в петиции.

Сегодня Кара-Мурза находится в СИЗО и ждет чудовищного по своей жестокости, фактически пожизненного приговора, по сути, за слова, слова против войны.

Затребованный прокурором срок – 25 лет лишения свободы - "яркий пример возвращения сегодняшней России к практикам сталинского политического террора", отмечается в заявлении в поддержку оппозиционера. "Сегодня Кара-Мурза находится в СИЗО и ждет чудовищного по своей жестокости, фактически пожизненного приговора, по сути, за слова, слова против войны", - напоминают авторы петиции. Они призывают российские власти "судить убийц и преступников, а не честных граждан, посмевших думать и говорить правду" и "остановить новое сползание России к сталинизму и тоталитарному строю».

Петицию уже подписали более 70 человек: журналисты, правозащитники, политологи, активисты, писатели и оппозиционные политики. Среди них — главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, правозащитник Александр Черкасов, писатель Михаил Зыгарь, соратница Навального Любовь Соболь, основатель "Службы поддержки" Илья Красильщик, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

  • Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил арест ещё на полгода. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о так называемых фейках про армию России, о государственной измене и об осуществлении деятельности "нежелательной организации" за работу с "Открытой Россией".
  • За время нахождения в СИЗО Владимир Кара-Мурза потерял 17 килограммов веса. В середине марта он не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. Главный невролог УФСИН по Москве поставил ему диагноз "полинейропатия". Этот диагноз входит в список исключающих пребывание в СИЗО. Однако суд отказался рассмотреть медицинские документы и перевести политика под домашний арест.
  • 6 апреля прокурор запросил для оппозиционного политика 25 лет лишения свободы.

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