Журналисты и правозащитники требуют освободить Владимира Кара‑Мурзу

Независимые журналисты и правозащитники требуют прекратить уголовное преследование оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО. Заявление опубликовано на сайте журналистской премии "Редколлегия".

По мнению авторов обращения, "все обвинения против Владимира Кара-Мурзы политически мотивированы, а обвинения в государственной измене особенно циничны. Именно Кара-Мурза добился того, чтобы политики западных стран осознали, что в репрессивных действиях и агрессивной внешней политике российского государства виновна не "вся страна", а конкретные люди", - говорится в петиции.

Сегодня Кара-Мурза находится в СИЗО и ждет чудовищного по своей жестокости, фактически пожизненного приговора, по сути, за слова, слова против войны.

Затребованный прокурором срок – 25 лет лишения свободы - "яркий пример возвращения сегодняшней России к практикам сталинского политического террора", отмечается в заявлении в поддержку оппозиционера. "Сегодня Кара-Мурза находится в СИЗО и ждет чудовищного по своей жестокости, фактически пожизненного приговора, по сути, за слова, слова против войны", - напоминают авторы петиции. Они призывают российские власти "судить убийц и преступников, а не честных граждан, посмевших думать и говорить правду" и "остановить новое сползание России к сталинизму и тоталитарному строю».

Петицию уже подписали более 70 человек: журналисты, правозащитники, политологи, активисты, писатели и оппозиционные политики. Среди них — главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, правозащитник Александр Черкасов, писатель Михаил Зыгарь, соратница Навального Любовь Соболь, основатель "Службы поддержки" Илья Красильщик, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.