Журналисты нашли вебкам-студию у брата помощника Кадырова

Кирилл Вариченко, брат Филиппа Вариченко – помощника главы Чечни Рамзана Кадырова – предположительно оказался владельцем вебкам-студии, которая до самого последнего времени располагалась в доме бывшего помощника министра здравоохранения Ильи Шилькрота в Подмосковье.

По данным проведенного журналистами "Новой газеты" расследования, контракты с вебкам-моделями заключались от лица зарегистрированной в 2016 году Кириллом Вариченко компании "Стефания". В 2019 году одна из моделей судилась с этой компанией из-за нарушения контрактных обязательств, однако суд в иске отказал.

Шилькрот подтвердил, что сдал дом в аренду Кириллу Вариченко. Сам Вариченко сначала отрицал свою причастность к работе студии, однако затем, когда журналисты сопоставили интерьеры дома с видеозаписями вебкам-моделей, признал, что студия действительно принадлежит ему.

"И я бы хотел договориться, чтоб вы дальше не копали... Я готов вам любые деньги предложить. Слишком много на кону", – цитирует "Новая газета" Кирилла Вариченко. Предложение прекратить расследование он мотивировал тем, что у него есть высокопоставленные родственники и он не может "опорочить своё имя". Вариченко заверил, что ушел из вебкам-бизнеса в 2020 году, однако фактически студия ещё функционировала весной этого года, а её сайт был удален лишь после его встречи с журналистами.

Филипп Вариченко, ранее занимавшийся бизнесом в Германии, стал помощником Рамзана Кадырова в 2016 году в результате победы в шоу телеканала "Россия-1" "Команда".