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Журналисты "Новой газеты" сообщили о нападении на них в больнице Сургута

Редакция "Новой газеты"

Журналисты "Новой газеты" Изольда Дробина и Арден Аркман сообщили о нападении на них заместителя главврача Сургутской клинической травматологической больницы. По словам журналистов, они делали репортаж о самоубийствах медиков в этом медучреждении.

Дробина и Аркман рассказали, что стояли у одного из отделений больницы и спросили у человека в белом халате о гибели двух медсестёр в конце прошлого года. По словам журналистов, человек молча ушёл, но затем вернулся и напал сначала на фотокорреспондента Аркмана, повредив аппаратуру, а затем на Дробину.

Журналисты обратились в полицию

О самоубийстве медсестры Аяжан Ташмагабетовой стало известно в октябре. Издание Znak.com писало, что медик жаловалась на длительные смены без коронавирусных надбавок. После этого, по словам коллег, руководство больницы начало травлю Ташмагабетовой.

За Ташмагабетову заступалась коллега Ираида Петрова. Она покончила с собой в декабре. По факту смерти Ташмагабетовой возбуждено дело о доведении до самоубийства. По факту гибели Петровой Следственный комитет проводит проверку.

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