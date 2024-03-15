Журналисты подтвердили гибель больше 47,5 тысячи российских военных

Журналисты установили имена 47 701 российского военного, погибшего на войне против Украины с февраля 2022 года. Среди погибших 3272 офицера. Независимый подсчёт ведут Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтеров.

За две недели, прошедшие со дня публикации последней сводки, подтвердилась гибель ещё 1023 человек.

Больше всего потерь, согласно статистике, с начала войны среди заключённых, завербованных для участия в войне из тюрем, – почти девять тысяч человек. Более шести тысяч погибших ­­­– добровольцы, почти шесть тысяч погибших – мобилизованные.

Больше всего погибших в возрасте от 33 до 35 лет – почти пять тысяч человек.

Исследователи ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть как минимум в два раза выше.

По данным ЦРУ, с начала войны погибли или были ранены более 300 тысяч российских военных.

Украина и Россия, крайне редко публикуют данные о своих потерях.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля впервые раскрыл потери украинской армии в войне с Россией. По его словам, погибла 31 тысяча украинских военных. Неизвестно, шла ли речь только об армии или обо всех вооружённых подразделениях, контролируемых командованием ВСУ.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в декабре заявлял, что украинская армия потеряла 383 тысячи человек убитыми и ранеными. Сама Москва не раскрывает свои потери в войне. По словам Зеленского, российская армия потеряла 500 тысяч человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов склонны преуменьшать свои потери и преувеличивать потери противника.

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