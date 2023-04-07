На 7 апреля известны имена 19 688 российских военнослужащих, погибших в ходе войны с Украиной. По меньшей мере 1783 из них – это мобилизованные россияне. Потери подсчитали "Медиазона" и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтёров.

По-прежнему самую значительную долю среди недельных потерь составляют заключенные и наемники из ЧВК "Вагнер", которые участвуют в боевых действиях под Бахмутом. В марте этого года заключенные стали самой крупной категорией потерь на войне, отмечают журналисты.

Из общего числа погибших более 2200 – это офицеры российской армии и других силовых структур, 220 из них – в звании от подполковника и выше. Больше всего погибших – из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской области, Башкирии, Бурятии и Волгоградской области.

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше. Кроме того, журналистам неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.