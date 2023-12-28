Напоминание о смерти. Тысячи мемориалов погибшим в Украине

По всей России появляются мемориалы и памятные знаки людям, которые погибли в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Их устанавливают по инициативе местных властей, родственников и общественных организаций. Российское Министерство обороны финансирует эти проекты лишь частично.

Смерч журавлей

– Погиб брат двоюродный, сделал для него памятник в деревне, в Адыгее, ну и для Туапсе тоже. Я обратился ко всем российским кузнецам – но получилось, что не только к российским, – чтобы каждый внес какую-то частичку, сделал журавлика. Приняли участие 82 кузнеца, вместе с Россией шесть стран: Беларусь, Казахстан, Израиль, Германия и Канарские острова (Испания), – рассказывает Радио Свобода кузнец Денис Мильченко.

Его композицию "Смерч журавлей", состоящую из 270 кованых птиц, в июле 2023 года открыли в Туапсе. Мильченко посетовал в разговоре с Радио Свобода, что некоторые федеральные СМИ снимали памятник, но затем не выпустили сюжеты.

Журавль как символ погибшего воина используется в России со времен Второй мировой, также он присутствует на некоторых памятниках погибшим в украинской войне и в других городах.

По данным "Медузы", уже в августе 2023 года по России было установлено более двух тысяч памятных знаков погибшим.

Иногда памятники появляются по частной инициативе – например, в пригороде Белгорода местный житель профинансировал мемориал своим однополчанам, расставшимся с жизнью в бою, в котором меценату удалось выжить.

Установку памятников финансируют и курируют сотрудничающие с властями общественные организации, призванные поддерживать участников так называемой "СВО", региональные власти, Министерство обороны. Судя по публикациям в региональных СМИ, стоимость одного памятника – обычно несколько миллионов рублей.

Деньги военных

Минобороны финансирует программу "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы" (обошлась государству более чем в пять миллиардов рублей). В конце декабря Минобороны решило увеличить с 199 272 до 228 005 число имен погибших, которые должны нанести на мемориальные сооружения воинских захоронений в рамках пятилетней программы. В какой степени этот рост связан с войной в Украине, оценить сложно: по этой программе ставят и реконструируют мемориалы также участникам Второй мировой, войн в Афганистане, Чечне и Сирии.

Некоторые скульпторы рекламируют услуги по изготовлению надгробий участникам "СВО". От Минобороны за них полагается компенсация. Например, в Подмосковье – 46 тысяч рублей. Минобороны сейчас пытается придать мемориалам погибшим в ходе "СВО" единый вид: менее двух метров и на черном граните. Ранее единого стандарта у них не было.

Кубанский активист Виталий Вотанский вынужден был покинуть Россию весной 2023 года. До этого он сфотографировал более 700 захоронений погибших за время вторжения в Украину.

– Могилы "Вагнера" начали отличаться от остальных с середины января [2023 года] венками. Могилы казаков-добровольцев выделялись обилием казацкой символики и фото на крестах. Значительная часть могил ничем не отличалась от обычных. Постоянно приходилось проводить опросы местных, чтобы показали могилы погибших. С весны 2023 года повсеместно стали ставить флаги. До сентября 2022 года флаги были большой редкостью. После мобилизации стало больше официальных венков от администраций поселений, – рассказывает Вотанский Радио Свобода.

Собеседник Радио Свобода, выполняющий заказы Администрации президента, рассказал, что на этот момент у федеральных властей нет стремления приводить памятники погибшим в ходе "СВО" к единому стандарту. Каждый волен устанавливать такие, какие считает нужным.

Школы-колумбарии

– Действительно, много появляется памятников – в основном на местах захоронений. То есть эти памятники являются надгробными. Насколько мне известно, единой архитектурной программы на этот счет нет: все памятники являются своего рода стилистической самодеятельностью и хоть внешне похожи друг на друга (фигуры солдат, буквы V и Z, звезда), но все же это не осмысленное единое решение. В этом плане я думаю, что какое-то визуальное решение будет только в будущем – как например, это было сделано с мемориализацией Великий Отечественной, которая менялась внешне несколько раз, – рассказывает Радио Свобода антрополог, сотрудник Ливерпульского университета им. Джона Мурса Сергей Мохов.

Мохов изучает похоронную индустрию и восприятие смерти.

– Когда мы говорим слово "памятник", мы говорим о том, что он обладает функцией восприятия, создает какой-то национальный нарратив. Иначе это садово-парковая скульптура. Сложно сказать, какую функцию [новые памятники погибшим военным] сейчас выполняют, так как они не представляют сейчас ни один понятный нарратив. Мы пока не можем понять их основную идею, жесткий месседж массово складывающихся практик, в которые были бы вовлечены не только непосредственно родственники погибших. Это естественно для такого рода событий: памятники обычно появляются позже и более осмысленно, – отмечает он.

Распространенный способ мемориализации военных – "парты героев" или таблички на школах, выпускниками которых являлись погибшие.

Уже есть школы, где по 3–5 досок, как на стене колумбария

– Я знаю несколько историй установки досок. Это нельзя прогулять, как "Разговоры о важном" или встречу с военными. Есть общее понимание, что это политическое решение сверху, которое будет исполнено, и сопротивляться невозможно. А высказаться против – лишь получить личные риски. Знаю примеры, когда сторонники "СВО" не хотели видеть мемориальные доски в школе, и наоборот – когда противники войны находили аргументы, что надо увековечить память погибшего выпускника. [Среди учителей формируется мнение], что не нужно создавать постоянное напоминание о смерти. Уже есть школы, где по 3–5 досок, как на стене колумбария, – рассказывает руководитель "Альянса учителей" Даниил Кен.

Характерная история произошла в ноябре в Пензе. Там на заседании городской думы мэр Александр Басенко потребовал прекратить вешать доски погибшим участникам "СВО" на школы.

Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся

"Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от 7 лет. Я, может быть, скажу военную тайну, но у нас есть школы, где по 7–8 погибших выпускников. [...] Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. На сегодняшний день мы бьемся над выполнением призыва на срочную службу, у нас не выполнено порядка 50%. [...] Мы не можем молодым людям повестки вручить", – объяснил мэр Пензы.

Статистика российских потерь

Российские власти не раскрывают текущие потери в войне. Последний раз Министерство обороны России отчитывалось об общем числе погибших 21 сентября прошлого года, заявив о гибели 5937 человек. Свои подтвержденные данные приводят журналисты.

Как говорится в очередной сводке Русской службы Би-би-си и "Медиазоны", опубликованной в середине декабря, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли не менее 39 424 российских военнослужащих. Журналисты подчёркивают, что это только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить по открытым источникам. Реальная цифра российских потерь может быть намного выше.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую и Челябинскую области, а также в Башкирию и Бурятию. Значительное число сообщений о погибших из Краснодарского края и Московской области среди прочего объясняется тем, что там волонтёры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных – то есть о большем числе потерь становится известно публично.

Власти Украины утверждают, что количество россиян, погибших в ходе вторжения, почти в десять раз больше. Согласно регулярной сводке Генерального штаба ВСУ, оно составляет сейчас более 355 тысяч. Независимого подтверждения этой информации в условиях войны нет.