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Более 5 тысяч дел о побегах военных поступило за год в суды России

Более пяти тысяч дел о самовольном оставлении воинских частей поступило в уходящем году в российские суды. Об этом сообщает издание "Медиазона", проанализировав данные судов по состоянию на 29 декабря.

Как уточняют журналисты, из всех 5024 дел по данной статье абсолютное большинство – 5006 – касаются побега со службы, совершённого после начала мобилизации в сентябре 2022 года, когда уголовное наказание ужесточили. По более жёсткой статье о дезертирстве в 2023 году в суды передали 148 дел. Ещё 421 дело, поступившее в суд в 2023 году, касается неисполнения приказа.

Аналитики "Медиазоны" утверждают, что такое количество дел о бегстве со службы стало историческим рекордом. В 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, в суд передали только 1001 дело, а за год до этого – 615 дел.

Журналисты также указывают, что значительная часть уже вынесенных приговоров по таким делам – условные, чтобы военного можно было отправить обратно на фронт.

В самовольном оставлении части могут обвинить не только военнослужащих действующей армии. 27 декабря стало известно, что уголовные дела по этой статье возбуждены против российских спортсменов-фехтовальщиков – супругов Сергея и Виолетты Бида, которые летом переехали в США. Причиной возбуждения дел именно по этой статье стало то, что в России они выступали за клубы "Динамо" и ЦСКА, чьи члены приравнены к военнослужащим и сотрудникам силовых структур, с которыми аффилированы клубы.

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