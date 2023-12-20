Жёны мобилизованных рассказали об угрозах ФСБ их воюющим мужьям

Жены мобилизованных россиян рассказали, что к их мужьям на передовой начали приходить сотрудники ФСБ с допросами и угрозами. Заявление родственниц опубликовал телеграм-канал "Путь домой".

В нём говорится, что к находящимся на фронте в Украине родственникам активных участниц канала "Путь домой" начали "систематично" приходить сотрудники ФСБ. Они вызывают мобилизованных на допрос, забирают телефон, изучают информацию про жён. "Следом поступают угрозы по типу „запиши видео, что тут вас всё устраивает или же мы тебя отправим в штурм без обратного билета“. Либо же требуют передать жене, чтобы она заткнулась", — говорится в заявлении.

Жёны мобилизованных пообещали "международную огласку", если с их мужьями что-то произойдёт — на них "случайно упадет снаряд" или "случайно выйдет так, что они окажутся в штурме".

"Все будут знать, кто это сделал. Мы дадим международную огласку вашим злодеяниям. И вся гнилая правда вскроется и выйдет наружу. Ваша иллюзия стабильности рухнет в один момент! Зачем нам президент, который делает вид, что нас нет? Который живёт только в полностью подконтрольном ему телевизоре?" — говорится в заявлении.

Ранее родственницы мобилизованных написали манифест и петицию против бессрочной мобилизации, запустили автомобильный флешмоб и пытаются организовать акции. Митинги власти согласовывать

Мессенджер Telegram пометил канал "Путь Домой" и региональные чаты жён мобилизованных плашкой "fake". Администраторы канала заявили, что считают произошедшее скоординированной атакой телеведущего Владимира Соловьёва. 18 декабря родственницы мобилизованных обратились в канале к Владимиру Путину: "Дайте нам жить спокойно. Или идите на фронт сами и умрите сами".