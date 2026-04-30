Жюри Венецианской биеннале в полном составе ушло в отставку

Международное жюри предстоящей 61-й Венецианской биеннале искусств в четверг подало в отставку в полном составе - за девять дней до открытия выставки. До этого несколько месяцев велись споры по поводу участия в биеннале России, несмотря на полномасштабную войну, которую она ведёт против Украины.

В распространенном сообщении коллегии говорится, что решение принято "в подтверждение заявления о намерениях, опубликованного 22 апреля 2026". Изначально никаких дополнительных пояснений предоставлено не было.

Неделю назад жюри выставки заявило, что не будет рассматривать работы художников из стран, в отношении лидеров которых ведутся расследования Международного уголовного суда (МУС). Конкретные страны названы не были, но ранее МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

После отставки жюри Венецианская биеннале объявила, что церемония вручения призов, которая должна была состояться в день открытия 9 мая, пройдет 22 ноября, когда выставка закроется.

Организаторы крупнейшей в мире международной художественной выставки заявили в марте, что разрешат России участвовать, но это решение впоследствии подверглось резкой критике со стороны Украины и руководства ЕС. В Еврокомиссии заявили, что участие Москвы в биеннале нарушает режим санкций.

Брюссель предупредил о возможности сокращения финансирования, а итальянское правительство, которое всегда поддерживало оборонные усилия Украины в условиях вторжения России, подчеркнуло, что биеннале действует "абсолютно независимо" от позиции Рима.