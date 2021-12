Золото Африки, правозащитники-мошенники и след Кремля

Московско-чебоксарский предприниматель Александр А. в прошлом году познакомился с неким Эльнуром Байрамовым, учредителем, генеральным директором и единственным автором международного информационного агентства "Аминьюс". Агентство явно лишь прикрытие – материалы на сайте перепечатаны из других СМИ. Александр А. рассказал Радио Свобода, что Эльнур предложил ему под видом журналиста "Аминьюс" ходить на "приёмы в Кремле", где Александр рассчитывал познакомиться с политиками и журналистами. В частности, бизнесмен утверждает, что побывал на послании президента Федеральному собранию.

Эльнур уверял Александра, что помимо прочего он – "международный прокурор ООН", даже показывал французский дипломатический паспорт. Сообщал он и о своём шефе в Москве, некоем Викторе Семёнове, тоже "прокуроре ООН". Дипломатический паспорт предложили купить и самому Александру – за $20 тыс. Александр говорит, что паспорт был ему не нужен, но Эльнур уговорил его, сказав, что есть выгодный проект в Африке, а без диппаспорта "там с тобой даже никто разговаривать не будет".

Деньги предлагалось заработать следующим образом: некая компания в Сьерра-Леоне продаёт золото чуть дешевле рынка. Минимальная партия – 50 кг, стоимость ­– $2,1 млн. Продать его можно по рыночной цене, заработав около $400 тыс. Вкладывать миллионы не нужно, достаточно оплатить задаток в $170 тыс., куда входит логистика и услуги по проверке золота. Остальное оплачивает покупатель, Александр оставляет себе разницу. Александру идея понравилась, он вылетел во Фритаун и познакомился там с неким Вито, которого удалось идентифицировать как гражданина РФ, уроженца Тбилиси Витали Гинсбурга. Предоплату Александр заплатил, но золота так и не дождался – вместо 50 кг ему прислали один. Гинсбург и Байрамов перестали выходить на связь.

С тем же Эльнуром, отдельно от Александра, познакомился житель Нижневартовска Михаил Каратеев. Ему тоже предложили дипломатический паспорт и 50 кг золота по бросовой цене, но Михаил оказался не таким доверчивым: от паспорта отказался, золото был готов купить, но без предоплаты. Весной 2021 года Михаил вместе с Эльнуром вылетели во Фритаун, причём Каратеев купил Байрамову билеты, у того не было денег (билеты, паспорт Байрамова, а также переписка, подтверждающая эти слова, есть в распоряжении редакции). В Сьерра-Леоне Каратеева познакомили всё с тем же Вито Гинсбургом, который потребовал от него 6% предоплаты, несмотря на договорённости. По словам Каратеева, Вито представлялся генерал-полковником ГРУ, рассказывал, что 19 лет прожил по делам ГРУ в Гане, а потом был переведён в Сьерра-Леоне. "Он мне показывал кучу фото на ноутбуке, которые он якобы случайно захватил с собой, там фото со всякими африканскими королями, президентами, с силовиками из России", – рассказывает Каратеев, впрочем, какие конкретно короли, силовики и президенты были на фотографиях, не помнит. Вито также говорил Каратееву о своём "коллеге" из Москвы Викторе Семёнове, который якобы работал с ним в Гане на ГРУ. Министерство обороны на запрос РС не ответило. РС удалось выяснить, что Гинсбург прописан в Ростове-на-Дону, в 2018 году при оформлении кредита в банке указал, что работает начальником отдела сбыта в ООО "Атлантис" с ежемесячным доходом в 195 тыс. рублей, но в системе ПФР на него никакой информации нет – скорее всего потому, что у Гинсбурга нет номера СНИЛС. РС также удалось получить информацию об авиабилетах, приобретённых Гинсбургом за последние шесть лет: помимо перелётов по России до пандемии Витали по нескольку раз в год летал на север Италии (Милан и Бергамо) и в Турцию (Астана и Стамбул).

Михаил провёл во Фритауне несколько месяцев, по-разному предлагал Вито решить вопрос с задатком, более того, нашёл клиентов, готовых прилететь за золотом на своём самолёте и тут же за него расплатиться, но ничего не срослось, Михаил вернулся в Нижневартовск.

"Международные прокуроры" Семёнов и Байрамов, а также Витали Гинсбург оказались сотрудниками псевдоправозащитной организации Международный комитет защиты прав человека (CIPDH – Comité International pour la Protection des Droits de l’Homme), штаб-квартира которой находится в Париже, но все нити ведут на территории стран бывших республик СССР. Витали Гинзбург – глава Африканского департамента (на сайте организации написано, что он инвестор и специалист по международному праву), Виктор Семёнов – глава евро-азиатского департамента с 2010 года, наконец, Эльнур Байрамов также сотрудничает с CIPDH, на сайте организации есть письмо от декабря 2020 года, которым подтверждается его миссия в Баку. Витали Гинсбург также является учредителем отделения CIPDH на Мальте, из реестра мальтийских юрлиц РС получило номер его российского загранпаспорта.

CIPDH была зарегистрирована во Франции в 2006 году, её логотип похож на логотип ООН, на сайте указано, что организация – партнёр ООН. Впрочем, в самой ООН несколько раз заявляли разным СМИ, что CIPDH официальным партнёром ООН не является, она просто зарегистрирована в различных программах организации, в которых может принять участие кто угодно. Сотрудники CIPDH щеголяют голубой униформой и любят представляться генералами, но никакого отношения к правоохранительным органам или вооружённым силам не имеют. Международные паспорта, которые выдаёт CIPDH, были внесены Еврокомиссией в список fantasy passports ­– выдуманных паспортов. Они, как выяснилось, иногда работают, но чаще нет. Так, по словам Михаила Каратеева, при путешествии с Эльнуром Байрамовым у них случилась заминка на посадке во Внуково: они никак не могли заполнить ковидную форму Сьерра-Леоне, потому что не работал сайт. Сотрудники аэропорта решили снять их с рейса, но Эльнур показал дипломатический паспорт CIPDH и представился международным прокурором, это помогло. А когда второй потерпевший от действий группы, Александр, попытался показать свой паспорт при въезде в Сьерра-Леоне, пограничник задержал его, сказав, что после этого он из страны не вылетит. "Пришлось решать вопрос и давать ему [пограничнику] денег", – говорит Михаил.

У российских правоохранительных органов уже были претензии к людям из CIPDH. В 2013 году полиция провела обыски в московском и нескольких региональных офисах ООО "Икокрим компани" (The International Committee Against Organized Crime, Terrorism, and Corruption – Международный комитет против организованной преступности, терроризма и коррупции), задержав 9 человек. Согласно данным МВД, сотрудники "Икокрима" торговали медалями и воинскими званиями, боле того, выдавая себя за генералов, вымогали полтора миллиона долларов у московского предпринимателя. Формальный глава организации Анатолий Ремизов признал вину, однако был всего лишь оштрафован за нарушение правил использования государственных символов РФ, оштрафовали и несколько других сотрудников "Икокрима". Любопытно, что в решении суда о ликвидации компании говорится, что офис "Икокрима" оплачивался из бюджета города Москвы.

Учредителем московского "Икокрима" был вице-президент CIPDH Матиас Меровинг (в базе данных юрлиц он проходит как Меровинг Матиас Владимирович, под тем же ИНН также зарегистрирован Березовский Матиас Владимирович, а ещё одним учредителем "Икокрима" наряду с Меровингом указан Березовский Владимир Михайлович). Одним из учредителей "Икокрима" в Калининградской области был уже знакомый нам Виктор Семёнов, глава европейско-азиатского департамента CIPDH. Семёнов с Меровингом-Березовским были в составе учредителей другой странной общественной организации в Калининграде – "Магистрат суверенного ордена святого Иоанна Иерусалимского – рыцарей Родоса и Мальты экуменических" (закрыта в 2007 г.).

Вторым вице-президентом на сайте CIPDH указан Александр Ионов, учредитель организации "Антиглобалистское движение России", АДР. АДР провело несколько форумов "мировых сепаратистов" на гранты от созданного Владимиром Путиным Национального благотворительного фонда, собирало деньги на освобождение арестованной в США Марии Бутиной. Ионов получил грамоту за сотрудничество с ФСБ, написал несколько жалоб на издание "Медуза", по одной из которых Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ-иноагентов, а на этой неделе был избран членом Общественного совета при ФСИН. CIPDH в 2018 году наградила Ионова медалью почёта. В 2021 году Ионов несколько раз заявлял, что больше не работает в CIPDH, впрочем, профиль его с сайта организации так и не удалили. Третий вице-президент Анвар Ниёзов продаёт и вручает выдуманные ордена в Казахстане. Вообще, большая часть руководства организации – уроженцы бывших республик СССР.

CIPDH также публично поддержала аннексию Крыма, открыв представительство в Симферополе, главой которого стал Виктор Литвинов – активный участник событий 2014 года, руководитель Департамента безопасности при Координационном совете Севастополя, впоследствии вице-губернатор Севастополя. Как сообщает "Общая газета", в 1990-х Литвинов был уволен из украинских ВМС за мошенничество, а в начале 2010-х правоохранительные органы Украины возбудили против него несколько уголовных дел: за мошенничество, хранение оружия, рейдерские захваты. Любопытно, что Литвинов тогда представлялся начальником регионального отделения "Международного комитета по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией", то есть "Икокрима", против сотрудников которого уголовные дела были возбуждены и в России. От тюрьмы Литвинова спасла "русская весна".

Сотрудники CIPDH не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов разных стран: Южной Кореи, Украины, Испании, Казахстана и Азербайджана. Как минимум двое людей, аффилированных с CIPDH, получили тюремные сроки. Год под арестом провёл представитель CIPDH в Азербайджане Фирдовси Алакбаров, правда, впоследствии он заявлял изданию Foreign Policy, что все обвинения с него были сняты.

Частные детективы, которые занимались розыском денег и ценностей убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, сообщали ООН, что видели ящики с валютой и, возможно, золотом в офисе CIPDH в Аккре, столице Ганы. Ящики были обклеены логотипами Международного Красного Креста, впоследствии они пропали. Представители CIPDH участие в вывозе ливийских ценностей отрицают.

Мошенничество с золотом в Сьерра-Леоне тоже не новость, американское посольство во Фритауне ещё в 2011 году выпустило предостережение для граждан США – не покупать золото у незнакомых людей, даже если вам показывают лицензию на его добычу и сами золотые слитки. Десять лет назад речь шла о десятках тысяч похищенных долларов, самая большая потеря составила $350 тыс.

В 2009 году жертвой мошенников стал бизнесмен из Сингапура Мухаммад Абдул Саттар Хан (Muhammad Abdul Sattar Khan). По его словам, главным организатором схемы был некий Алажи Абу Сесай (Alhaji Abu Sesay). Тогда Алажи ходил без погон, а все члены мошеннической группы были чернокожими. Сегодня Алажи – директор представительства CIPDH в Сьерра-Леоне. Именно он, по словам Михаила Каратеева и Александра, подписывал с ними договоры на поставку золота (несмотря на то, что в договоре стоит другое имя). Мухаммад Абдул Саттар Хан опознал Алажи на фотографии с сайта CIPDH: "Это он, он всё организовал. Я потерял очень много денег, все мои сбережения, я и моя семья до сих пор чувствуем последствия, – сказал Абдул Саттар в интервью РС. – Ну ничего, Аллах накажет их".

Михаил Каратеев уверяет, что знаком с людьми, заплатившими за несуществующее золото CIPDH до трёх миллионов долларов, впрочем, с РС они общаться отказались. Радио Свобода получило выписку из реестра юридических лиц на компанию, с которой заключали договоры предприниматели из России (они есть в распоряжении редакции). Continental Mines and Investments Ltd. Принадлежит гражданину Швеции Дугласу Густаву Йенсу Багге (Douglas Gustaf Jens Bagge) и гражданину Бельгии Сами Еззеддину (Samy Ezzeddine). Швед был дважды осуждён в Швеции – в 2011 году за то, что сбил сотрудника дорожной полиции, который пытался его остановить, и в 2018 году – за кражу. Информации по бельгийцу найти не удалось. Секретарь компании – гражданин Сьерра-Леоне Джон Камара (John Kamara), имя которого упоминается в мошеннических схемах вместе с Алажи Абу Сесаем.

По словам Михаила Каратеева, на него выходили представители Вито, угрожавшие ему расправой, если информация о мошеннической схеме выйдет на поверхность, более того, в конце ноября в одном из СМИ в Сьерра-Леоне вышла заметка о том, что Каратеев не заплатил за отель и за массаж, а также украл бриллиант у неназванного бизнесмена. Каратеев говорит, что ничего подобного не было.