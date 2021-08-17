Бывший член ОНК Александр Ионов подал в суд на "Новую газету"

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов подал иск о защите чести и достоинства к "Новой газете", сообщается на сайте Басманного суда Москвы.

Ионов требует опровергнуть информацию, опубликованную в статье "Шекспир и Шуберт подрывают Россию". В разговоре с ТАСС он отметил, что других требований к изданию у него пока нет. Ранее из-за этой же статьи Ионов пожаловался на "Новую газету" в Следственный комитет и потребовал возбудить уголовное дело о клевете. После этого бывший член ОНК заявил, что подаст гражданский иск к "Новой газете" и потребует проверить издание на соблюдение закона об иностранных агентах.

В статье "Новой газеты" сообщается о связях "Антиглобалистского движения России", созданного Ионовым, с иностранными организациями, которые получали финансирование в США.

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