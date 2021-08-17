Бывший член ОНК Александр Ионов подал в суд на "Новую газету"

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов подал иск о защите чести и достоинства к "Новой газете", сообщается на сайте Басманного суда Москвы.
Ионов требует опровергнуть информацию, опубликованную в статье "Шекспир и Шуберт подрывают Россию". В разговоре с ТАСС он отметил, что других требований к изданию у него пока нет. Ранее из-за этой же статьи Ионов пожаловался на "Новую газету" в Следственный комитет и потребовал возбудить уголовное дело о клевете. После этого бывший член ОНК заявил, что подаст гражданский иск к "Новой газете" и потребует проверить издание на соблюдение закона об иностранных агентах.
В статье "Новой газеты" сообщается о связях "Антиглобалистского движения России", созданного Ионовым, с иностранными организациями, которые получали финансирование в США.
- В апреле Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ – иностранных агентов после жалобы Ионова, в которой тот утверждал, что "Медуза" получала гранты от иностранных НКО, а также ссылалась на другие СМИ – иностранные агенты (такими СМИ власти России признали и Радио Свобода, и ряд других проектов корпорации РСЕ/РС).
- Как пишет "Медуза", после обращения Ионова американский Bard College признали "нежелательной организацией" в России.
- В конце июля Ионов обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать иностранными агентами издание "Важные истории" и главреда издания Романа Анина.
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