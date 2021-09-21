В инстаграм-аккаунте лидера КПРФ Геннадия Зюганова опубликован мем с хештэгом "ПротивСистемы" и словосочетанием "Прекрасная Россия будущего", которое используют сторонники оппозиционера Алексея Навального. Он посвящён единству действий разных оппозиционных политических сил.

Мем представляет собой кадры из фильма "Властелин колец" с отредактированным диалогом гнома Гимли и эльфа Леголаса. "Никогда не думал, что буду сражаться за прекрасную Россию будущего бок о бок с коммунистом" - говорит Гимли. "А как насчёт бок о бок с товарищем?" - спрашивает Леголас. "На это я согласен" - отвечает Гимли.

В оригинальном фильме первая фраза звучит как "Не думал, что умру, сражаясь бок о бок с эльфом". По сюжету "Властелина Колец", гномы и эльфы недолюбливают друг друга, но объединяются в борьбе против Тёмного властелина Саурона.

На публикацию в аккаунте Зюганова обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.

Несмотря на то, что сам Зюганов ранее неоднократно критиковал Навального и его сторонников, в списки кандидатов так называемого "Умного голосования" на выборах в Госдуму вошли главным образом представители КПРФ. 9 из них победили. В Москве ряд кандидатов "Умного голосования" - большинство также представители КПРФ - лишились победы по итогам электронного дистанционного голосования. Сторонники оппозиции - как коммунисты, так и соратники Навального - утверждают, что оно было сфальсифицировано.

Накануне на Пушкинской площади в Москве прошла организованная КПРФ акция протеста против итогов выборов. На ней звучали и призывы освободить Навального, а ораторы говорили о необходимости бороться за "Прекрасную Россию будущего" вместе. Выступившая на акции правозащитница Марина Литвинович поздравила КПРФ с результатами выборов, заявив, что эта партия "обновилась и стала новой партией КПРФ, потому что благодаря "умному голосованию" она получила огромное число новых сторонников". Она призвала партию не обмануть ожидания новых сторонников: по её словам, от КПРФ теперь следует ждать конкретного плана действий по отмене результатов состоявшегося голосования.