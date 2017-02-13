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Спорт

Кризис российского биатлона

Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин - сборная России заняла третье место на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене

Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин - сборная России заняла третье место на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене

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52-й чемпионат мира по биатлону, проходящий в австрийском Хохфильцене, еще не завершившись, стал ареной сразу нескольких скандалов. Почти все из них связаны с допингом.

Начать надо с того, что Россия была предсказуемо лишена чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Вернее, Россия отказалась от мирового первенства сама – после того, впрочем, как на внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Хохфильцене было оглашено открытое письмо 170 биатлонистов из разных стран, которые потребовали изменить антидопинговую систему. Они предлагали повысить до восьми лет срок дисквалификации спортсменов, пойманных на допинге, а также увеличить штраф за соответствующие нарушения. Изменения пока приняты не были, зато IBU выпустил четкую резолюцию: российской стороне предлагалось добровольно отказаться от проведения чемпионата мира, причем в случае неповиновения турнир все равно обещали отобрать, но с более серьезными последствиями для российского биатлона.

Это было связано с многочисленными нарушениями антидопинговых правил последних лет, в которых были замешаны российские спортсмены. В частности, только что завершилась дисквалификация Ирины Старых и Александра Логинова, наказанных именно за эти прегрешения. Они были допущены до стартов в Хохфильцене, но буквально после первого вида соревнований – смешанной эстафеты, в которой россияне завоевали бронзовую медаль, – скандал продолжился: по подозрению в допинге была отстранена от участия в спринте Екатерина Глазырина. Причиной для санкции в ее отношении послужили данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Судя по всему, данные исследования содержат некий компромат на Глазырину, и IBU сообщил на своем сайте, что уже сформировал рабочую группу по более подробному расследованию возможного нарушения антидопинговых правил.

Президент IBU Андерс Бессеберг

Президент IBU Андерс Бессеберг

Президент IBU Андерс Бессеберг известен своими умеренными взглядами, в частности, он всегда говорил о том, что наказывать надо тех, чья вина полностью доказана, и не наказывать невиновных. В случае с Глазыриной, кажется, у IBU есть такие доказательства…

Вспомним, что в последнее время Россия, кроме чемпионата мира по биатлону, лишилась лишили права проведения ряда крупных состязаний, в том числе чемпионата мира по бобслею в Сочи, этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юниорского первенства мира в Острове по биатлону, финала Кубка мира по конькам в Челябинске. Кроме того, сразу нескольких ведущих лыжников отстранены от выступлений – правда, без объяснения конкретных причин. В их число вошли Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. В феврале санкции против них были продлены. В ответ Федерация лыжных гонок России планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

С прошлого года ясно, что престижный вид спорта, на развитие которого делали ставку российские спортивные руководители, в серьезном кризисе

То есть, речь о том, что идет некая "подготовка" к главному событию четырехлетия – лишению России права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Конечно, это дело непростое, с учетом проведения в России Кубка Конфедераций 2017 года. По правилам Международной федерации футбола он проводится за год до чемпионата мира именно в стране, принимающей этот турнир. На этом основании многие футбольные эксперты говорят о том, что отменять ЧМ уже поздно, поскольку Россия полностью к нему готова. Но это вопрос спорный. Во-первых, пока полностью готовы лишь две арены: "Открытие-Арена" в Москве и стадион в Казани. По условиям ФИФА, стадионы должны быть готовы к старту Кубка Конфедераций. Пока он не начался, варианты возможны. Никто не помешает ФИФА, скажем, провести этот турнир в России, а сам чемпионат передать иной стране или странам, например, Испании и Португалии, Бельгии и Нидерландам, подававшим совместную заявку, или Англии. Но в любом случае этот вопрос еще не рассмотрен, как и окончательное распределение медалей на Сочинской олимпиаде (тоже очень болезненный вопрос для российского руководства). А вот с ЧМ по биатлону все решено – увы, не в пользу России.

Лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад

Лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад

Впрочем, россияне на биатлонных форумах в последние годы не радовали своих поклонников. Достаточно сказать, что в 2016 году в Холменколлене Россия не смогла завоевать ни одной медали. Повторяю: НИ ОДНОЙ! А ведь российский биатлонисты всегда считались на чемпионатах мира фаворитами. Тенденция продолжается и на нынешнем турнире: есть 4-е места, есть провальные выступления, есть участие в громких скандалах, вроде заявления, что француз Мартен Фуркад помешал россиянам Александру Логинову и Антону Шипулину на этапе, а затем ушел с пьедестала почета во время награждения… Впрочем, обвинения Фуркада в нарушениях на дистанции не доказаны, а с Шипулиным он прилюдно помирился. Медаль же у России пока всего одна. Впереди шесть гонок, но уже с прошлого года ясно, что престижный вид спорта, на развитие которого делали ставку российские спортивные руководители, в серьезном кризисе.

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