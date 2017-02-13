Кризис российского биатлона

52-й чемпионат мира по биатлону, проходящий в австрийском Хохфильцене, еще не завершившись, стал ареной сразу нескольких скандалов. Почти все из них связаны с допингом.

Начать надо с того, что Россия была предсказуемо лишена чемпионата мира 2021 года в Тюмени. Вернее, Россия отказалась от мирового первенства сама – после того, впрочем, как на внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Хохфильцене было оглашено открытое письмо 170 биатлонистов из разных стран, которые потребовали изменить антидопинговую систему. Они предлагали повысить до восьми лет срок дисквалификации спортсменов, пойманных на допинге, а также увеличить штраф за соответствующие нарушения. Изменения пока приняты не были, зато IBU выпустил четкую резолюцию: российской стороне предлагалось добровольно отказаться от проведения чемпионата мира, причем в случае неповиновения турнир все равно обещали отобрать, но с более серьезными последствиями для российского биатлона.

Это было связано с многочисленными нарушениями антидопинговых правил последних лет, в которых были замешаны российские спортсмены. В частности, только что завершилась дисквалификация Ирины Старых и Александра Логинова, наказанных именно за эти прегрешения. Они были допущены до стартов в Хохфильцене, но буквально после первого вида соревнований – смешанной эстафеты, в которой россияне завоевали бронзовую медаль, – скандал продолжился: по подозрению в допинге была отстранена от участия в спринте Екатерина Глазырина. Причиной для санкции в ее отношении послужили данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Судя по всему, данные исследования содержат некий компромат на Глазырину, и IBU сообщил на своем сайте, что уже сформировал рабочую группу по более подробному расследованию возможного нарушения антидопинговых правил.

Президент IBU Андерс Бессеберг известен своими умеренными взглядами, в частности, он всегда говорил о том, что наказывать надо тех, чья вина полностью доказана, и не наказывать невиновных. В случае с Глазыриной, кажется, у IBU есть такие доказательства…

Вспомним, что в последнее время Россия, кроме чемпионата мира по биатлону, лишилась лишили права проведения ряда крупных состязаний, в том числе чемпионата мира по бобслею в Сочи, этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юниорского первенства мира в Острове по биатлону, финала Кубка мира по конькам в Челябинске. Кроме того, сразу нескольких ведущих лыжников отстранены от выступлений – правда, без объяснения конкретных причин. В их число вошли Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. В феврале санкции против них были продлены. В ответ Федерация лыжных гонок России планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

С прошлого года ясно, что престижный вид спорта, на развитие которого делали ставку российские спортивные руководители, в серьезном кризисе

То есть, речь о том, что идет некая "подготовка" к главному событию четырехлетия – лишению России права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Конечно, это дело непростое, с учетом проведения в России Кубка Конфедераций 2017 года. По правилам Международной федерации футбола он проводится за год до чемпионата мира именно в стране, принимающей этот турнир. На этом основании многие футбольные эксперты говорят о том, что отменять ЧМ уже поздно, поскольку Россия полностью к нему готова. Но это вопрос спорный. Во-первых, пока полностью готовы лишь две арены: "Открытие-Арена" в Москве и стадион в Казани. По условиям ФИФА, стадионы должны быть готовы к старту Кубка Конфедераций. Пока он не начался, варианты возможны. Никто не помешает ФИФА, скажем, провести этот турнир в России, а сам чемпионат передать иной стране или странам, например, Испании и Португалии, Бельгии и Нидерландам, подававшим совместную заявку, или Англии. Но в любом случае этот вопрос еще не рассмотрен, как и окончательное распределение медалей на Сочинской олимпиаде (тоже очень болезненный вопрос для российского руководства). А вот с ЧМ по биатлону все решено – увы, не в пользу России.

Впрочем, россияне на биатлонных форумах в последние годы не радовали своих поклонников. Достаточно сказать, что в 2016 году в Холменколлене Россия не смогла завоевать ни одной медали. Повторяю: НИ ОДНОЙ! А ведь российский биатлонисты всегда считались на чемпионатах мира фаворитами. Тенденция продолжается и на нынешнем турнире: есть 4-е места, есть провальные выступления, есть участие в громких скандалах, вроде заявления, что француз Мартен Фуркад помешал россиянам Александру Логинову и Антону Шипулину на этапе, а затем ушел с пьедестала почета во время награждения… Впрочем, обвинения Фуркада в нарушениях на дистанции не доказаны, а с Шипулиным он прилюдно помирился. Медаль же у России пока всего одна. Впереди шесть гонок, но уже с прошлого года ясно, что престижный вид спорта, на развитие которого делали ставку российские спортивные руководители, в серьезном кризисе.