Алексей Навальный открыл в Пскове 40-й предвыборный штаб

В Пскове открылся сороковой по счету предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального. На открытии присутствовал сам политик. Координатором штаба стал Валентин Болдышев, который возглавляет региональное отделение партии "Демократический выбор".

Возле входа в штаб во время его открытия неизвестный молодой человек провел одиночный пикет. Он держал в руках плакат с цитатой члена партии "Яблока" Льва Шлосберга о том, что у Навального якобы "нет экономической программы". Несмотря на это, встреча оппозиционера с его сторонниками прошла без провокаций. В волонтеры штаба записались около 250 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера на пост главы государства поддержали уже более 470 тысяч человек.