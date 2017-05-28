Глава Пентагона: "Для меня загадка, почему в России считают НАТО угрозой"

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что для него является загадкой "почему русские считают НАТО угрозой". Выступая в программе телеканала Си-Би-Эс он заявил, что выше его понимания остается, почему в России видят в НАТО угрозу. "Ясно, что НАТО не является угрозой", - отметил Мэттис.

Отвечая на вопрос ведущего программы "Лицом к нации": чего хотят русские, Мэттис сказал: "Понятия не имею!"

По его словам, сейчас Россия выбирает стратегическое конкурирование с Западом. "Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они это знают. Они не сомневаются в этом", - отметил глава Пентагона.



Мэттис сообщил, что сейчас США пытаются иметь дело с Россией "дипломатическим путем под руководством президента Трампа". "В то же время, хотя мы хотим действовать дипломатическими методами, нам придется столкнуться с Россией, когда речь идет о тех областях, где они нападают на нас, будь то с кибератаки, или когда они пытаются изменить границы с помощью вооруженных сил", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, это стратегически неудобная позиция, с одной стороны действовать средствами дипломатии, пытаясь найти выход из этой ситуации, но противостоять там, где следует противостоять. "И мы будем продолжать действовать в этом ключе. И надеюсь, скоро наши дипломаты применят свою магию и начнут выводить нас из того затруднительного положения, в котором мы находимся", - сказал Мэттис.

Глава Пентагона также заявил, что война с Северной Кореей - если до этого когда-нибудь дойдет напряженность, - будет "катастрофой".

"Конфликт в Северной Корее, Джон, вероятно, был бы наихудшим видом боевых действий в жизни большинства людей", - сказал Мэттис в своем первом официальном интервью в качестве министра обороны ведущему телеканала CBS News "Лицо нации" Джону Дикерсону.

У северокорейского режима сотни артиллерийских орудий и ракетных установок находятся в пределах досягаемости одного из самых густонаселенных городов планеты - Сеула, столицы Южной Кореи, подчеркнул глава Пентагона.