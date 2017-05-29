Путин посетит Францию, где встретится с Макроном

Президент России Владимир Путин сегодня посетит Францию, где встретится с президентом этой страны Эммануэлем Макроном.

Это будет первая встреча двух лидеров после победы Макрона на выборах 8 мая. Макрон и Путин проведут переговоры в Версале, где открывается выставка, посвященная российскому императору Петру Первому.

Президент Франции, пригласивший Путина посетить страну, заявил, что готов вести с ним диалог. "Однако это будет требовательный диалог" - подчеркнул он. По словам Макрона, он выступает за организацию в ближайшем будущем встречи в "нормандском формате", - с участием лидеров Германии и Украины.

В ходе предвыборной кампании Макрон неоднократно заявлял об ответственности России за ситуацию на Украине и в Сирии, обвиняя Москву в нарушениях международного права. Путин, в свою очередь, принимал в Кремле главную соперницу Макрона на выборах - правую популистку Марин Ле Пен.

На минувшей неделе Макрон принимал участие в саммите "Большой семерки" в Италии. В коммюнике по итогам этой встречи говорится о готовности стран Запада усилить санкции против России, "если это потребуется".

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Макрона поднять на встрече с Путиным тему соблюдения прав человека в России - в том числе в связи с сообщениями правозащитников и прессы об убийствах и преследованиях геев в Чечне.