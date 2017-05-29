"КиноСоюз" выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

Правление общественной организации российских кинематографистов "КиноСоюз" выступило с заявлением в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова и основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Авторы обращения отмечают, что хорошо знают практику производства с использованием государственных денег и бюрократические сложности отчетности по ним. "Ошибки и незлонамеренные нарушения практически неизбежны". Они могут стать предметом расследования, но "никак не могут являться синонимом воровства, как это сейчас представляется многими СМИ", говорится в заявлении.

Утверждение Следственного комитета о том, что из 215 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" 200 миллионов были украдены, не может соответствовать действительности, отмечает правление "КиноСоюза". За три года студия выпустила 13 театральных и 5 танцевальных спектаклей, что невозможно сделать на 15 миллионов рублей, говорится в обращении общественной организации.

23 мая в квартире у режиссера Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре" прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии". По этому делу арестованы бывшие директор и главный бухгалтер компании Сергей Итин и Нина Масляева.