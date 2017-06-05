“Хватит значит хватит”. Хакеры-стрелочники и слишком шумная кошка

Доброе утро!

В воскресенье в Манчестере прошел благотворительный концерт One Love Manchester в пользу пострадавших при теракте 22 мая.

Лондон в это время приходил в себя после нового теракта, случившегося в субботу вечером. Три человека на белом фургоне въехали в прохожих на Лондонском мосту, после чего выбежали из фургона с ножами и стали нападать на людей в районе Боро-маркет. 7 погибших, 48 раненых, многие – в критическом состоянии. Трое нападавших застрелены полицией, на них были муляжи взрывных устройств. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ. В воскресенье утром полиция задержала 12 подозреваемых на востоке Лондона (одного потом отпустили).

Премьер Великобритании Тереза Мэй сказала, что “хватит значит хватит”, и призвала усилить контроль над кибер-пространством. Лидер лейбористов Джереми Корбин отметил, что сокращение финансирования полиции и служб безопасности не могло не сказаться на эффективности ее работы. Внеочередные парламентские выборы в Великобритании состоятся в четверг.

Мировые лидеры выразили соболезнования и солидарность с Великобританией. Особенно подробно высказался президент США: он начал комментировать “теракт” в Лондоне до того, как случившееся было официально признано терактом, воспользовался случившимся как аргументом в поддержку запрета на въезд в США граждан из мусульманских стран (хотя британская полиция еще не обнародовала никакой информации о гражданстве субботних террористов) и раскритиковал мэра Лондона, вырвав из контекста его слова. Вот подборка твитов американского президента (англ.). Рамзан Кадыров, в свою очередь, призвал граждан России не ездить в Европу, потому что там им никто не сможет обеспечить безопасность.





В поселке Редкино Тверской области 45-летний мужчина застрелил 9 человек за то, что они не поверили, что он служил в ВДВ. Дело было ночью, все выпивали.

Прямая линия с Путиным назначена на 15 июня. Пока же все обсуждают интервью, которое российский президент дал американской тележурналистке Мегин Келли. Вопросы все те же, ответы тоже, только хакеры были уже американские, и они “ловко перевели стрелку на Россию”. И вообще США вмешиваются в выборы по всему миру – чего обижаться-то? Майкла Флинна Путин не знал – просто сидел какой-то господин рядом, Кисляк ему о разговорах с Джаредом Кушнером не докладывал, с Трампом он не знаком и компромат на него никто не собирал. (Полный текст со множеством риторических “Бред какой-то” и “Вы в своем уме все или нет?” выложен на RT). Что же до ситуации в России, то страна “развивается по демократическому пути”. “У нас собираются митинги оппозиции”, – заверил Путин американскую журналистку.

В Новороссийске в пятницу избили заявителя антикоррупционного митинга, а потом еще и посадили его на пять суток. Московский штаб Навального в субботу работал на улице, потому что собственник помещения сменил замки. В квартире журналистки “Новой газеты” Елены Костюченко полиция произвела осмотр в отсутствии хозяйки. Потому что там “шумела кошка”. Сегодня вышел последний номер бумажной версии The New Times (главный редактор Евгения Альбац обещает сохранить электронную версию).

Сегодня Черногория официально становится членом НАТО. Накануне “Новая газета” опубликовала материалы расследования международного журналистского консорциума Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) о том, российские спецслужбы пытаются заблокировать вступление Македонии в НАТО и создать пояс нейтральных стран на Балканах. Расследование основано на документах контрразведки Македонии, которые были анонимно переданы журналистам OCCRP.

И еще новое слово про вмешательство иностранных правительств во внутреннюю политику суверенных государств: Игорь Сечин в интервью Financial Times назвал западные санкции против России “попыткой повлиять на российские выборы”.

Специально для любителей футбола – видео и фотографии из Турина, где больше тысячи болельщиков пострадали в давке на площади Сан-Карло. Там велась трансляция финала Лиги Чемпионов.

Три ссылки, не про футбол:

В Эрмитаже открылась выставка Ансельма Кифера, и почему туда нужно скорее идти, объясняет Павел Герасименко.

Полезный для молодых родителей текст Марии Майофис о том, что надо объяснить детям про “Тимура и его команду”, чтобы они эту книжку прочитали.

Интервью с историком философии Светланой Ковальчук, автором книги "Настоящий изгнанник с собой все уносит" – она посвящена пассажирам философского парохода, обосновавшимся в Латвии.

Сегодня исполняется 50 лет началу Шестидневной войны, поэтому бонусом ссылка на подробный текст об этом событии, которое до сих пор определяет ситуацию на Ближнем Востоке. (Увы, только англ.).

Искренне ваши,

Семь-сорок