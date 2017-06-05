Бухгалтер "Седьмой студии" рассказала об обналичивании средств Минкульта

Бывший бухгалтер основанной режиссером Кириллом Серебрянниковым театральной группы "Седьмая студия" Нина Масляева дала показания об обналичивании 100 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры. Об этом со ссылкой на протокол допроса Масляевой и близкие к следствию источники сообщает издание Republic.

Масляева заявила, что большая часть из обналиченных 100 миллионов рублей прошла через фирмы-однодневки, принадлежавшие, в частности, ее знакомому Валерию Синельникову, а также людям, близким к руководству "Седьмой студии". Масляева утверждает, что ее позвали в театральную группу именно для того, чтобы она занималась обналичиванием средств Минкульта.

Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных средств. По этому делу также проходит бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин. Всего, по версии следствия, Масляева и Итин в 2011-2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства".

23 мая по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли обыски в "Гоголь-центре" и в квартире его основателя, Кирилла Серебренникова. Режиссера допросили в качестве свидетеля.