В СПЧ назвали социально безответственным закон о реновации

Расходование бюджетных средств на программу реновации в Москве недопустимо без полного обеспечения жильем горожан, которые находятся в еще более худших жилищных условиях, чем жители домов, попавших в предварительные списки на снос. Об этом говорится в опубликованном в четверг экспертном заключении президентского совета по правам человека (СПЧ).

В заявлении подчеркивается, что московские очередники дожидаются положенного по закону жилья до тридцати лет, а многие аварийные дома так и не попали в программу по сносу.

В СПЧ также отмечают, что закон о реновации предполагает разрушение жилых домов при отсутствии объективных оснований, не решает проблему расселения аварийного и ветхого жилья и нарушает право частной собственности. Он также содержит положения, которые могут привести к злоупотреблениям при расселении и строительстве.

"Основным возражением Совета на законопроект о реновации московского жилья является его очевидная социальная безответственность", – заявляют в СПЧ.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысячи домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект.