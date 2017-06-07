Мосгорсуд принял один из семи исков против программы "реновации"

Мосгорсуд принял к рассмотрению один из семи исков, который оспаривает постановление московских властей о голосовании по программе так называемой реновации. Об этом сообщается в сообществе Штаба защиты москвичей в Фейсбуке.

Рассмотрение иска назначено на 9 июня одновременно со вторым чтением законопроекта о реновации в Госдуме.

На этой неделе в Мосгорсуд будет подано еще 32 аналогичных иска, сообщил адвокат Даниил Липин. Заявители просят запретить голосование на время рассмотрения исков, так как оно противоречит Конституции.



Накануне комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта. В них, в частности, указано право на денежную компенсацию для собственников жилья. Кроме того, голоса владельцев или нанимателей квартир, которые не приняли участие в голосовании, которое сейчас проводят власти Москвы, будут распределяться пропорционально проголосовавшим за или против сноса дома. Из документа убрали пункт, запрещающий обжаловать решение о выселении.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.