Белоруссия передала Мурада Амриева российским властям

Вечером 8 июня белорусская милиция передала российским властям чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева, сообщает в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.



Ранее семья спортсмена выехала из Грозного и покинула Чечню по соображениям безопасности.

Накануне сообщалось, что задержанного в Белоруссии спортсмена увезли из отделения милиции в неизвестном направлении. Амриев собирался просить в Белоруссии политического убежища, но сотрудники милиции не пустили к нему адвоката и не позволили написать ходатайство.



В заявлении правозащитной группы Freedom House, опубликованном 8 июня, говорится, что Амриева могут убить. О том, что спортсмену грозит смертельная опасность также заявляли родители Амриева.



Спортсмен, сбежавший из здания прокуратуры в Брянске, был задержан пограничниками вблизи белорусского города Добруш в ночь на четверг. Власти Белоруссии заявили, что Амриева выдадут России. Ранее он был объявлен в розыск правоохранительными органами Чечни.



Правозащитники считают, что поводом для преследования стали заявления Амриева о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими. По данным "Новой газеты", в 2013 году Мурад Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым его подвергли в одном из отделений МВД Грозного. По словам спортсмена, таким образом, полицейские пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню.