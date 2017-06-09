Инфляция приостановилась

За два года рост цен в России, оцениваемый официальной статистикой, замедлился более чем в четыре раза. Только за последние пять месяцев – ровно на четверть. Однако в мае, по оценкам Росстата, представленным на этой неделе, годовая инфляция оказалась такой же, как в апреле, а помесячный рост потребительских цен даже чуть ускорился. Значит ли это, что тренд последних двух лет теперь меняется?

Годовая инфляция в России неуклонно, хотя и с короткими перерывами, замедлялась в течение 25 месяцев. Последний по времени ее пик был отмечен в марте 2015 года - 16,9%. К началу 2017-го она составила уже 5,4%, а в апреле – 4,1%. Теперь же это снижение остановилось – в мае зафиксировали те же 4,1%, что и в апреле.

Что могло стать главным фактором этой остановки? И можно ли говорить, что продолжавшееся два года снижение инфляции достигло теперь некоего “дна”?

Наталия Орлова, главный экономист “Альфа Банка”:

- Есть впечатление, что в последние 6-9 месяцев два фактора влияли на замедление темпов инфляции. В конце 2016 года - снижение цен на сельхозпродукцию в результате хорошего урожая, а с начала нынешнего года подключился эффект “крепкого” рубля. Эти два фактора, собственно, и стали основной причиной быстрого замедления инфляции. Теперь, видимо, их влияние на динамику инфляции исчерпано…

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Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Гайдара Михаил Хромов напоминает, что за время с последнего пика инфляции весной 2015 года уже дважды случалось, что замедление темпов роста цен не только приостанавливалось, но даже оборачивалось на короткое время новым ускорением. Поэтому, по его словам, и нынешнюю остановку снижения роста цен пока не стоит считать сменой общего тренда…

Михаил Хромов:

- Более того, среднесуточный индекс потребительских цен, который Росстат также оценивает, в мае 2017-го был все-таки чуть ниже, чем в мае 2016-го. Значит, тренд до сих пор еще не прекратился - просто из-за погрешности, с которой эти оценки нам показывают – в 0,1%, его не видно. Но он все-таки есть… А во-вторых, 4% годовой инфляции - это таргет, то есть целевой уровень для Центрального банка в текущем году. И чем ближе оказывается реальный показатель к этому уровню, тем больше замедляется его динамика. Если же случится небольшой “перехлест”, возникнет уникальная ситуация для российской денежной сферы. Обычно денежные власти ошибаются в другую сторону: они ожидают одну инфляцию, а она оказывается выше. Впрочем, особого “перехлеста”, думаю, никто и не ждет, но это говорит о том, что сам потенциал дальнейшего снижения темпов роста цен уже невелик.

Но в базовом варианте развития событий - так как инфляция уже очень низкая, то и заметно меняться ей особенно и некуда.

​С начала года цены на нефть, главный курсообразующий фактор для российского рубля, упали в целом на 16%. За это же время курс рубля к доллару, наоборот, повысился – на 5%. В какой мере, по вашим оценкам, замедление инфляции в России за эти месяцы было связано именно с укреплением рубля, которое теперь фактически остановилось?

Наталия Орлова:

- По моим расчетам, замедление темпов годовой инфляции за последние пять месяцев примерно на 70% объясняется именно укреплением рубля. Это достаточно сильная “чувствительность”. Кроме того, сам курсовой эффект в России разный – при укреплении рубля и при его ослаблении. Когда случается девальвация, этот “трансмиссионный” эффект составляет 20-25%. То есть при 10%-ой девальвации рубля темпы роста потребительских цен в стране ускоряются дополнительно на 2-2,5 процентных пункта. Когда же рубль, наоборот, укрепляется, эффект ниже - порядка 10% или плюс один процентный пункт к инфляции. Собственно, этот 10%-ый трансмиссионный эффект как раз и проявился у нас в начале этого года.

В этом случае годовой рост цен может замедлиться уже и до интервала 3-3,5%.

​А он как-то изменился за последние годы? Ведь, если нет, значит и доля импорта в стране в целом фактически не меняется, несмотря на все разговоры об импортозамещении…

Наталия Орлова:

- Этот эффект при укрепляющемся рубле остается на уровнях 2010 года. Как тогда было около 10%, так и сейчас… То есть фактически зависимость экономики от импорта не сильно изменилась за последние годы. Даже несмотря на то, что девальвация 2014 года и была очень существенной.

Изменился ли как-то в целом “удельный вес” колебаний валютного курса в общих темпах инфляции в России, то есть инфляционное влияния этих колебаний за последние несколько лет?

Михаил Хромов:

- Я бы пока не говорил, что динамика курса рубля с начала года уже полностью “отыграна” в ценах. В любом случае счет идет на месяцы. Поэтому, даже если считать, что укрепление рубля остановилось в апреле-мае, полностью этот эффект “переложится” в цены не раньше середины лета. А в отношении “удельного веса” колебаний обменного курса в росте цен возможны две оценки. Есть прямая оценка – исходя из доли импорта в общем розничном товарообороте в России. До 2014 года она составляла 40-45%, сейчас - 35-38%. Это значит, что в случае девальвации рубля примерно 40% розничных товаров в стране теоретически могут тут же подорожать. Однако такая прямая оценка не действует. Ведь даже при девальвации рубля продавцы могут еще достаточно долго “держать” свои цены на импортные товары, чтобы не потерять долю рынка. Возможностей у них для этого немало: из-за высокой торговой наценки импортные товары у нас в розничной торговле практически в три раза дороже, чем они были на таможенной границе. Да и сам розничный товарооборот - это еще отнюдь не вся “база” для расчета индекса инфляции, он учитывает также и платные услуги. Поэтому в целом, по моим оценкам, “вклад” обменного курса в динамику потребительских цен в стране - не более четверти.

Замедление инфляции в последние пять месяцев примерно на 70% объясняется именно укреплением рубля.

​Какой вам представляется динамика инфляции в России в ближайшие месяцы – до конца года? Ведь наверняка можно ожидать и очередного сезонного ее замедления летом-осенью – на новом урожае, и очередного ускорения ближе к зиме…

Наталия Орлова:

- Мне представляется, что есть сейчас определенная развилка. Один сценарий – помесячная инфляция остается на уровне около 0,4%. Это, собственно, тот уровень, который, наверное, мы имели бы в первом полугодии, если бы рубль не укреплялся и если бы не дефляционный эффект сельскохозяйственных цен с прошлого года. Безусловно, в августе-сентябре можно ожидать замедления инфляции, но некий базовый сценарий – рост цен выходит на 0,4% месяц к месяцу и на этом как-то стабилизируется. Есть и второй сценарий, который мне, например, пока представляется более вероятным. Дело в том, что август и сентябрь могут нам принести существенную дефляцию. Она может быть связана с тем, что в этом году у нас весьма ощутимо растет количество зарубежных поездок. Соответственно, внутренний потребительский спрос в эти летние месяцы может сильно сократиться. Что, в свою очередь, может вынудить розничные сети более агрессивно снижать свои цены, которые и без того будут иметь сезонную тенденцию к снижению. В этом случае годовой рост цен может замедлиться уже и до интервала 3-3,5%. А уже потом, в четвертом квартале, видимо, будет постепенно восстанавливаться - ближе к 4%-му ориентиру Центрального банка.

Обычно денежные власти ошибаются в другую сторону: ожидают одну инфляцию, а она оказывается выше.

​Михаил Хромов:

- Думаю, что до конца года показатель годовой инфляции будет оставаться где-то вблизи 4%... Если, конечно, не случится каких-то новых сильных потрясений – будь то девальвация рубля, какие-то существенные изменения на внешних рынках, очередной виток санкций и контрсанкций и так далее… Но в базовом варианте развития событий - так как инфляция уже очень низкая, то и заметно меняться ей особенно и некуда. Поэтому я бы сказал, что 4% - нормальная оценка к концу года, ну, опять-таки с возможными отклонениями на 0,2-0,3% в ту или другую сторону.