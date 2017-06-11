Иран организовал поставку продовольствия в Катар, о сухопутной блокаде которого на этой неделе объявили Саудовская Аравия и их союзники. Как сообщает агентство Франс-Пресс, самолеты IranAir уже выполнили пять рейсов в Доху, доставив около 450 тонн продуктов. Еще около 350 тонн продовольствия были доставлены иранскими грузовыми судами, передает Al-Araby al-Jadeed.

5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и Ирана. Страны также ввели транспортную блокаду Катара, который более половины потребляемого продовольствия получал из Саудовской Аравии.

Доха обвинения в поддержке террористов отвергает. В поддержку Катара высказались Турция и Иран.