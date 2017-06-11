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В Москве задержали сотрудника предвыборного штаба Навального

Алексей Навальный на открытии штаба в Иваново, 21 апреля 2017 г.

В Москве полицейские задержали Артема Колчинского, сотрудника предвыборного штаба Алексея Навального. Активиста обвинили в расклеивании листовок, что, по словам самого Колчинского, не соответствует действительности. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В понедельник, 12 июня, в десятках городов России запланировано проведение антикоррупционных акций. Организаторами протестов в регионах выступают соратники Навального. Они заявляют о давлении со стороны властей. Так, например, в Туле в воскресенье был задержан организатор акции 12 июня Дмитрий Николаев, а в Ставрополе накануне напали на местный штаб Навального.

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