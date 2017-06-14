В Росгвардии считают законным разгон акции 12 июня в Москве

В Росгвардии считают законным разгон антикоррупционной акции 12 июня в Москве. В ведомстве заявили, что протестующие на Тверской улице "всячески мешали отдыху москвичей и гостей столицы", выкрикивая некие "провокационные лозунги". Сотрудники Росгвардии при этом, как утверждают в ведомстве, "действовали в строгом соответствии с законом".

На акции протеста 12 июня в Москве были задержаны около 900 человек. Большинство из них держали в руках российские флаги, а одним из лозунгов был: "Россия без Путина!". Полицейские применяли к участникам несогласованного митинга силу, несколько активистов пострадали.

После акции Следственный комитет возбудил в отношении несовершеннолетнего Михаила Галяшкина уголовное дело о нападении на полицейского. По версии следствия, молодой человек распылил перцовый газ в лицо сотрудника ОМОНа.