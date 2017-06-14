В Махачкале задержан активист – за попытку обратиться к Путину

В Махачкале (Дагестан) задержан активист Нурмагомед Газимагомедов, который хотел публично зачитать обращение к президенту России.

Как рассказал сам активист изданию "Кавказский узел", он намеревался обратить внимание Владимира Путина на процветающую в республике коррупцию. После тщетных попыток объяснить полицейским, что это - не митинг или какая-то иная акция, Газимагомедов был задержан за проведение незаконного мероприятия.

Он был одним из организаторов антикоррупционного митинга в Махачкале 27 мая. Тогда были задержаны 4 человека. Самого Газимагомедова не задержали, но составили на него протокол за нарушение порядка организации публичной акции.