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Президент Путин проведет свою очередную "прямую линию"

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет сегодня так называемую "прямую линию", в ходе которой ответит на вопросы граждан. "Прямая линия" начнется в полдень, ее будут транслировать государственные телеканалы. По данным "Интерфакса", президенту поступило уже около двух миллионов вопросов.

Это уже 15-я по счету "прямая линия" Путина, в прошлом году она длилась почти 4 часа.

12 июня в десятках городов России прошли массовые антикоррупционные акции. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек. На протесте в Москве одним из лозунгов был: "Россия без Путина!". Ответит ли президент в ходе "прямой линии" на вопросы о коррупции, неизвестно.

О том, как репетировали "прямую линию-2017", читайте здесь

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