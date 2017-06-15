Число жертв пожара в многоэтажке на западе Лондона возросло до 17

Число жертв пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона возросло до 17, около 80 пострадавших остаются в больницах. Местные власти опасаются, что погибших гораздо больше. Около пятисот человек числятся пропавшими без вести, спасатели не рассчитывают найти живых в сгоревшем здании.

Здание Гренфелл-тауэр загорелось в среду. Причина пожара не установлена. На борьбу с возгоранием выехали около 200 пожарных. Во время трагедии в здании могли находиться до 600 человек. Волонтеры собрали более миллиона фунтов для пострадавших. Деньги пойдут на помощь тем, кто лишился жилья из-за пожара, а также родственникам погибших.

Место пожара посетила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она провела беседу с пожарными и пообещала организовать тщательное расследование трагедии. Накануне из-за пожара многоэтажки были отложены переговоры о создании коалиции в британском парламенте. Сегодня они возобновятся.