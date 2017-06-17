Дутая "Красава"

17 июня матчем Россия – Новая Зеландия на "Санкт-Петербург Арене" откроется Кубок конфедераций, футбольный турнир, в котором принимают участие победители континентальных турниров – Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия и Камерун, а также действующий чемпион мира, Германия, и сборная страны-хозяйки предстоящего мирового турнира, Россия. К этому соревнованию было наконец завершено длившееся 10 лет строительство нового стадиона в Санкт-Петербурге, ставшего символом необъяснимо дорогого долгостроя. А накануне соревнования правозащитная организация Human Rights Watch выпустила специальный доклад, в котором рассказывается о случаях эксплуатации рабочих на строительстве стадионов к Кубку конфедераций и предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу.

Кубок конфедераций – соревнование, выросшее из проведенного в 1992 году на собственные деньги саудовским королем Фадхом турнира, считается своеобразной репетицией предстоящего чемпионата мира – и для сборных, и для страны-организатора. С 2005 года Кубок конфедераций проводится под эгидой ФИФА и успел вырасти в относительно масштабное мероприятие:

– Мы прекрасно понимаем, что чем больше мероприятий под эгидой ФИФА, тем лучше, тем радостнее партнерам ФИФА, тем радостнее устроителям ФИФА, подрядчикам, организаторам. Кубок конфедераций начинался в конце 20-го века как фантазия, а с 2009 года этот турнир был поставлен на рельсы плановой футбольной экономики и катится по этим рельсам в светлое экономическое будущее, – объясняет спортивный журналист, телекомментатор, автор издания "Фонтанка.ру" Федор Погорелов.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/vz8ti1ohwcz0/owtthvv1xtwx">SoundCloud</a>

Но будет ли Кубок конфедераций с матчами вроде "Австралия – Новая Зеландия" интересен российским болельщикам, которые далеко не всегда заполняют полные стадионы даже на играх российской сборной? Организаторы утверждают, что порядка 70 процентов билетов продано – притом что минимальная стоимость одного билета составляет почти тысячу рублей.

Людей интересуют не то, по какой схеме будет играть Камерун против Новой Зеландии, а поход на большое мероприятие, но так, чтобы это не превратилось в Ходынку

– Я понимаю прекрасно, что, скажем так, широкие слои общественности интересуют в первую очередь не то, по какой схеме будет играть Камерун против Новой Зеландии, а поход на большое мероприятие, но так, чтобы это не превратилось в Ходынку. В целом нужны грецкие орехи не гнилые, чтобы сосиски были в тесте и чтобы в туалет не было очереди. Я вижу, как встречали сборную Португалии в Казани и какой ажиотаж вокруг Криштиану Роналду, который заселялся в гостиницу под оглушительные аплодисменты. И я уверен, что красавец-стадион в Казани, обычно пустой, с 3 тысячами болельщиков "Рубина", на матче Кубка конфедерации будет переполнен, будет не достать билетов. Это в целом новое развлечение, я думаю, что этот фактор новизны для болельщика кажется первоочередным, – объясняет Погорелов.

Впрочем, не все тренеры команд-участниц Кубка конфедераций привезут в Россию своих главных звезд, предупреждает Погорелов:

Сборная России клятвенно пообещала устами некоторых футболистов этот турнир как максимум выиграть, как минимум сыграть в финале

– Для каждой сборной на этом турнире свои задачи. Сборная России клятвенно пообещала устами некоторых футболистов этот турнир как максимум выиграть, как минимум сыграть в финале. А вот сборная Германии привезла молодой состав, и мы знаем, чем руководствовался тренерский штаб Иахима Лева – желанием посмотреть ближайший резерв, на этот турнир Иахим Лев все-таки смотрит свысока.

И все-таки болельщикам удастся увидеть игру Криштиану Роналду, чилийских звезд Артуро Видаля и Алексиса Санчеса, мексиканского вратаря Гильермо Очоа и нападающего Чиарито. "Помимо несомненных интересантов, ФИФА, я думаю, что можно быть в радости от того, что эта история состоится, и судя по всему, состоится неплохо. Будет веселье, немножко за государственный счет, как это обычно и бывает, и не только в России", – Федор Погорелов оптимистично оценивает зрительские перспективы Кубка Конфедераций.

Впрочем, цена "веселья", по-видимому, – не только бюджетные средства. К проведению Кубка конфедераций был наконец достроен многострадальный новый стадион в Санкт-Петербурге (новый газон, вместо крайне некачественного изначального, здесь закончили укладывать только в конце мая), а всего к предстоящему через год чемпионату мира спешно достраиваются еще шесть новых стадионов и реконструируется один существующий. Астрономическая стоимость "Санкт-Петербург Арены", порядка 50 миллиардов рублей, уже стала легендарной, но проблема не только в финансах. 13 июня правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад под названием "Красная карточка": по данным авторов, строители на российских стадионах к чемпионату мира по футболу и Кубку конфедераций подвергаются эксплуатации.

В докладе правозащитников говорится, что рабочим на шести стадионах задерживали или вовсе не платили зарплату, а также заставляли работать при температуре минус 25 градусов без дополнительных мер защиты. Многие строители работали без трудового договора.

Организации известно о 17 погибших на стройке, а также о гражданах Северной Кореи, работавших над возведением стадиона в Санкт-Петербурге. Их, по данным правозащитников, вынуждали переводить заработанные деньги правительству КНДР (Радио Свобода подробно описывало это в своем расследовании).

Human Rights Watch заявила, что российские власти неоднократно препятствовали мониторингу строительства. Организация призвала ФИФА и российские власти опубликовать данные об условиях труда на стадионах. Россия обвинения в нарушении прав рабочих отрицает.

Интервью для 34-страничного доклада "Красная карточка. Эксплуатация работников на строительстве объектов чемпионата мира по футболу 2018 г. в России" давали как российские рабочие, так и трудовые мигранты из Центральной Азии, Беларуси и Украины.

Об этом Радио Свобода рассказала замдиректора Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии Джейн Бьюкенен:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/vz8ti1ohwcz0/58s86yzbxhyh">SoundCloud</a>

​

– Когда мы проводили исследования, мы узнали, что строители очень часто не получают трудовой договор, когда начинают работать на строительстве, и также очень часто они не получают зарплату. Либо им приходится ждать зарплаты несколько месяцев, либо им приходится уходить с работы, не получая вообще ничего.

– Пытались ли строители защитить свои права?

– Были случаи, когда рабочие сами готовили заявления в прокуратуру, и прокуратура открыла дело, и дело идет. Но это очень редкий случай. Очень часто, особенно когда у рабочих нет трудового договора, им очень сложно куда-то обратиться и доказать, что они действительно работали на стройплощадке, и потом защищать себя. Им очень сложно, потому что во всех случаях авторитет в руках работодателей.

– Кому адресован ваш доклад – ФИФА, российским властям? Кто несет ответственность за эту ситуацию и кто должен в нее вмешаться?

Не вовремя выплаченные зарплаты и отсутствие трудовых договоров – это грубые нарушения, которых не должно быть при подготовке к чемпионату мира

– И ФИФА, и российское правительство несут ответственность за то, что происходит на этих стройплощадках. Они должны сами исследовать, в каких условиях работают люди, и принимать конкретные меры – чтобы рабочие могли защищать себя. Работодатели должны понять, что не вовремя выплаченные зарплаты и отсутствие трудовых договоров – это грубые нарушения, которых не должно быть при подготовке к чемпионату мира, – считает Джейн Бьюкенен.

О нарушениях при строительстве спортивных объектов к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу известно давно. В мае этого года бастовали рабочие, занятые на строительстве стадиона "Ростов-Арена" к ЧМ-2018, а еще в прошлом году устроили забастовку работники строительной компании "РосСпецСтрой", занятой на возведении стадиона к чемпионату мира по футболу – 2018 в Калининграде. Причиной акции протеста в Калининграде, как и в Ростове, стала многомесячная невыплата зарплаты. Директор фирмы сбежал, оставив строителей без денег.

В общей сложности рабочим недоплатили 4 миллиона рублей. Они обращались к президенту, писали заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию. Составляли коллективное заявление о нарушении трудовых прав в отдел по борьбе с экономическими преступлениями, однако чуда не произошло – деньги им так и не выплатили. Об этом Радио Свобода рассказал один из строителей стадиона в Калининграде Александр Недосекин:

– Мы устроились в фирму "РосСпецСтрой" в Калининграде, директором которой был Сергей Николаевич Алексеев. Это был субподрядчик. Договор нам дали где-то через месяц-полтора, но обещали одно, а на деле получилось совсем другое. Обещали зарплату от 40 тысяч, потом по договору хитро сделали – 15 тысяч оклад и 15 тысяч премия. А в итоге мы получили 30 тысяч в месяц, как по договору, и то не все, а только единицы. И последние деньги мы получили в апреле, и то 15 тысяч только, и все. Нам не заплатили за три с половиной месяца.

– В каких условиях вам приходилось там работать и жить?

Условий там никаких не было. Он бытовку там брал то у одних, то у вторых, в одной бытовке мы, 60 человек, переодевались, это зимой было дело

– Условий там никаких не было. Он бытовку там брал то у одних, то у вторых, в одной бытовке мы, 60 человек, переодевались, это зимой было дело. Все обещал, что несколько бытовок привезут, но так ничего и не привез. На всем экономил. А мы все ждали и надеялись. Обращались в охрану труда, но пока мы там работали, никаких сдвигов не было, глухо было. Бывало, работали по суткам. Потом все 60 человек с этой стройки ушли. Сейчас там от другой фирмы узбеки работают, им вроде платят пока. Если честно, у меня от этих соревнований и стадиона – одни негативные эмоции, – рассказал строитель из Калининграда Александр Недосекин.

Помимо ситуации со строительством стадионов, предстоящий Кубок конфедераций омрачают и почти анекдотические истории. Так, в праздничном шествии, устроенном в конце мая в Сочи к предстоящему турниру Камерун представляли увешанные бутафорскими бананами люди с лицами, выкрашенными черной краской, что стало очередным поводом для разговоров о проявлении расизма на российских стадионах. А в Мексике ажиотажным спросом на российские визы воспользовались местные полицейские, предлагавшие получить доступ в консульство без очереди за 400 песо.

Первый матч Кубка конфедераций начнется 17 июня в 18.00 на новом стадионе в Санкт-Петербурге, предполагается, что за игрой сборной России против Новой Зеландии будет лично наблюдать Владимир Путин. К сожалению, последние матчи российской команды не дают особенного повода рассчитывать на яркое зрелище: при достойных результатах в последних товарищеских матчах сборная России демонстрировала достаточно невнятную игру. Хотя футболисты обещают как минимум сыграть в финале турнира, в действительности россияне являются командой-загадкой, впрочем, как и всегда:

меня, как болельщика сборной России, устроит эмоция, для меня очень важно, чтобы игроки не были равнодушными, не были бессильными, важно, чтобы они старались

– В случае со сборной России на успех можно рассчитывать как на встречу с динозавром: она либо состоится, либо нет. То, что делает Станислав Саламович Черчесов с парнями в красных футболках с орлом на левой груди, для меня футбольная загадка. Это новая сборная, мы пропустили несколько важных моментов, когда надо было менять поколения, на шее Василия Березуцкого и Сергея Ингашевича проехали 12 лет, это долговато, и истеричная необходимость найти центральных защитников сейчас немного запоздала. Но меня, как болельщика сборной России, устроит эмоция, для меня очень важно, чтобы игроки не были равнодушными, не были бессильными, важно, чтобы они старались, – говорит Федор Погорелов.

Для официального мяча Кубка конфедераций было выбрано название "Красава".