Amnesty International требует освободить Мурада Амриева

Российские власти должны незамедлительно освободить чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева и не при каких обстоятельствах не подвергать его опасности, которая угрожает спортсмену на территории Чечни, говорится в распространенном в пятницу обращении международной правозащитной организации Amnesty International.

Эксперт "Международной амнистии" Хизер МакГилл подчеркивает, что передача Амриева России властями Белоруссии, в которой спортсмен искал политического убежища, была незаконной. Если мужчина попадет в руки чеченских правоохранительных органов, он может вновь подвергнуться пыткам и погибнуть, заявила Макгилл.

Председатель "Комитета по предотвращению пыток" Игорь Каляпин в пятницу обратился с открытым письмом к генеральному прокурору России Юрию Чайке и попросил вмешаться в ситуацию с Амриевым, отметив, что его задержание незаконно.

Мурада Амриева сняли с поезда и задержали в Брянске 4 июня. Вскоре он был "формально освобожден" и доставлен в здание прокуратуры. Мужчина сбежал и был задержан пограничниками вблизи белорусского города Добруш в ночь на четверг. Его экстрадировали в Россию, после чего спортсмена передали чеченским правоохранительным органам, которые еще в феврале объявили Амриева в розыск.

По мнению правозащитников, полиция Чечни преследует спортсмена из-за того, что он рассказал о пытках, которым предположительно подвергся в Грозном в 2013 году.