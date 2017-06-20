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Мосгорсуд признал законным голосование по программе "реновации"

Митинг против реновации

Московской городской суд признал законным порядок учета мнений при голосовании по программе так называемой реновации, которая предусматривает снос нескольких тысяч домов Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

По ее словам, истец оспаривал полномочия властей Москвы на принятие соответствующих нормативно-правовых актов. Заявитель подчеркивал, что постановление московской мэрии противоречит Конституции России, а также Гражданскому, Жилищному и Земельному кодексам.

В производстве суда в настоящее время находятся еще четыре подобных иска. Всего же, по данным РБК, были поданы более 20 исковых заявлений, в которых москвичи требуют признать голосование по программе реновации незаконным.

На прошлой неделе власти Москвы подвели итоги голосования по программе реновации. В нём приняли участие жители более четырех с половиной тысяч домов. 90 процентов поддержали включение своего дома в программу реновации, примерно 6 процентов высказались против, сообщается на сайте мэрии.

14 июня Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о реновации в Москве. Стоимость программы оценивается в 3 триллиона рублей. Москвичи - противники реновации - проводили согласованные митинги и стихийные акции.

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