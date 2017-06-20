В СК подано заявление об избиении полицейским активистки Галяминой

Адвокаты Сергей Панченко, Мария Куракина и Петр Анашкин подали заявление в Следственный комитет в отношении сотрудника ОМОН, который избил активистку Юлию Галямину на акции 12 июня в Москве.

Как сообщил Панченко в фейсбуке, во время акции протеста полицейский ударил Галямину кулаком в лицо, после чего ее доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у Галяминой черепно-мозговую трамву, сотрясение мозга и травму лица. Правозащитники сообщили, что устанавливают личность полицейского, напавшего на активистку.

Юлия Галямина выступает против реновации в Москве. Осенью прошлого года она баллотировалась в депутаты Госдумы России от партии "Яблоко".

На антикоррупционной акции в Москве 12 июня были задержаны более 850 человек.