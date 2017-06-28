Совет Федерации одобрил закон о сносе домов в Москве

Совет Федерации в среду одобрил закон, по которому власти Москвы будут сносить дома и расселять их жильцов. Так называемую реновацию поддержали 147 членов верхней палаты Федерального собрания, четверо воздержались, сообщает "Интерфакс".

У здания, где состоялось заседание, проходила акция протеста. Во время нее полиция задержала главу московского отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина. Перед этим он просил председателя Совфеда Валентину Матвиенко не принимать законопроект.

14 июня депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, регламентирующий снос домов в Москве. В него были включены поправки, гарантирующие жильцам возможность оспорить решение о расселении в суде. Им также предоставили право выбора между равнозначным (по жилой площади) и равноценным (по рыночной стоимости) жильем в новых домах. Помимо этого, депутаты приняли поправку, гарантирующую жителям коммуналок в сносимых домах отдельные квартиры при переселении.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. По данным издания "Коммерсантъ", речь идет о домах высотой в 9, 14 и 25 этажей.

Ранее стоимость "реновации" оценивалась в 3 триллиона рублей. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В городе неоднократно проводились акции протеста.

