"Нужно менять власть"

Российские ученые в среду вышли на акцию протеста с требованием увеличить финансирование науки. В феврале правительство России сократило финансирование ведущих университетов страны с 14,5 до 10 миллиардов рублей в год, а немногим ранее стало известно, что власти страны в 2017–2019 годах на 25 миллиардов рублей сократят затраты на развитие всего научно-технического комплекса. Вместе с этим в ближайшие три года правительство намерено увеличить расходы на "национальную безопасность" – к 2019 году они достигнут двух триллионов рублей.

Одним из требований организаторов митинга - профсоюза Российской академии наук - было уже привычное после митингов против "реновации" "отсутствие политической окраски" в лозунгах и требованиях участников. С таким подходом категорически не согласен блогер и популяризатор науки Валентин Гаденов, эмигрировавший из России вскоре после путча 1991 года и живущий в Швеции. Гаденов, как и участники митинга на Суворовской площади, называет сокращение финансирования науки одной из главных российских проблем.

В середине июня в интернете широко разошелся комплиментарный пост Валентина Гаденова об Украине – десятки украинских изданий перепечатали его с заголовками "Российский ученый предрек Украине великое будущее", "Российский физик увидел в Украине огромный потенциал" и им подобными. Кому-то, возможно, показалось немного странным читать в середине 2017 года о том, что "в Украине нет фашистов" - такие посты, являющиеся ответом на бесконечный поток российской пропаганды, были характерны, скорее, для первых месяцев после победы Майдана. Впрочем, реакция соцсетей на пост блогера говорит сама за себя: позитивный взгляд на украинскую жизнь сейчас востребован не меньше, чем 3 года назад.

Гаденов несколько опечален тем, что его называют ученым: он не стесняясь признает, что у него нет даже законченного высшего образования. Наука, прежде всего астрономия и астрофизика - это его хобби: в свободное от основной работы время Валентин Гаденов ездит по разным странам и выступает с лекциями о научных открытиях в космической сфере, публикует в своем "Фейсбуке" обзоры самых интересных новостей и прямых трансляций NASA, фотографии далеких звезд и планет, переводы на русский язык самых интересных видео, размещенных на научно-образовательном сайте TED Talks и фрагментов статей из крупнейшей в мире базы медицинских и биологических публикаций PubMed.

В интервью Радио Свобода Валентин Гаденов рассказывает о своей причудливой судьбе, о восхищении темпами научного прогресса в XXI веке и о том, почему Россия при нынешних властях обречена все больше и больше отставать в развитии от западных стран.

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– Я родом из Кемеровской области, города Прокопьевска, я там родился, вырос, закончил школу, ушел в армию. После армии поступил в медицинский институт, бросил его и уехал в Европу. В Европу я уехал по нескольким причинам, в 1991 году. Я предвидел, какой будет жизнь, что ничего, в принципе, не изменится, и пока молодой, рванул на Запад. Мне было 24 года.

– Вы уехали до путча или после?

– После путча, несколько месяцев спустя, в декабре. Мы уехали с другом, с которым я учился в медицинском. Мы подружились, он с Западной Украины, я у него там часто бываю. В общем, мы уехали, нелегально проезжали границы, об этом можно фильм снимать, но все получилось удачно. И я оказался в Европе. Путешествовал по многим странам, у меня была очень бурная жизнь. Завел семью, жена у меня была шведка, и поэтому я оказался в Скандинавии, в Швеции. Сейчас я живу со своим сыном, работаю в государственной компании, которая занимается оцифровкой всех архивов музеев Швеции. Работа интересная, потому что работаешь с первоисточниками. Цель работы, вообще цель моей компании - сохранить для будущих поколений всю информацию, которая находится в архивах. Фотографии, старые негативы конца 19-го века и начала 20-го века уже начинают превращаться в ничто, потому шведы решили сделать такой проект, и я в нем работаю.

– Откуда и когда у вас возник интерес к космосу?

– Интерес к космосу у меня был всегда, с самого детства. Эта тема меня всегда увлекала, я прочитал сотни книг. Космос меня никогда не покидал, я всегда интересовался им и когда вырос, я понял: чтобы говорить с публикой, чтобы рассказать свои идеи, рассказать о том мире, который нас окружает, нужно выучиться уже более серьезно. Я стал самостоятельно изучать физику. Это заняло у меня несколько лет. Зато сейчас, с таким багажом, я могу общаться с людьми, рассказывать им новые вещи, рассказывать им последние достижения науки в космосе, космической индустрии, космонавтике.

– Это означает, что называть вас "эмигрировавшим в Швецию российским ученым" – как это сделали практически все украинские СМИ - наверное, не совсем корректно?

– Это полностью некорректно. Я об этом писал у себя на "Фейсбуке", так как никто из журналистов мне не звонил. Мой пост разбежался по всем газетам без моего на то согласия или хотя бы даже без общения с журналистами. Поэтому я подтверждаю, что я не являюсь российским ученым, и ученым как таковым, так как у меня нет образования. Я считаю, что для того, чтобы популяризировать науки, диплом не особо нужен, главное - понимать тему и простым языком объяснять людям сложные вещи.

– И вы ездите по разным странам с такими научно-популярными лекциями?

– Да. Раньше, до Украины, я читал несколько лекций для студентов физико-математических факультетов, последняя лекция была на Сицилии, в Италии. Я читал лекции для студентов в Берлине, в Германии, в Швеции. Но популяризация мне нравится больше, так как охватывает более широкую публику и все возрастные группы. Работать популяризатором намного интереснее, чем давать академические лекции, где публика уже должна иметь элементарную базу знаний, чтобы что-то понять.

– Почему вы решили написать тот пост об Украине? И как вы думаете, почему он стал таким популярным?

– Во-первых, я считаю, что это все-таки политический пост, который является своего рода контрпропагандой против российской пропаганды. Поэтому, я думаю, он и был так подхвачен и растиражирован. Потому что все-таки хорошее мнение об Украине, я думаю, пишут немногие.

– Я посмотрел ваш "Фейсбук" - вы не так часто пишете на темы, не связанные с космосом или с астрономией. Что побудило вас написать вдруг свои впечатления об Украине в ленте, где перемежаются фотографии NASA, рассказы о космосе и так далее?

– Я всегда пишу свое личное мнение, потому что это все-таки персональная страничка, а я - живой человек. О политике не так часто, может быть, пару-тройку раз в месяц, но все-таки пишу. Я был на Украине очень много раз, в Западной Украине, и приехав первый раз в Киев, я решил посмотреть, как там живут люди, как идет жизнь, не по газетным или журнальным заголовкам, а воочию. Киев на меня произвел отличнейшее впечатление. Такое впечатление, что город меняется на глазах!

Я надеюсь, что Украина добьется европейского места

Меня удивила открытость, высокое сознание людей. Никаких конфликтов за три недели не то что со мной не произошло, я их не видел нигде. У них начинается, конечно, очень сильный экономический толчок, и это заметно на каждом углу. Везде люди торгуют друг с другом, никаких нет бандитов. Все жалуются, правда, на государство, но государство изменить намного сложнее, я думаю, поэтому они будут продолжать делать свою жизнь лучше и лучше. Я надеюсь, что Украина добьется европейского места, принесет огромную пользу всем, как себе, так и всей Европе.

– Ваш пост точно не был заказан каким-нибудь украинским министерством, как подозревают ваши недоброжелатели и критики?

– Абсолютно нет! Я люблю Украину. Во-первых, из-за людей. Там очень хорошие люди. Чем мне нравится Украина, там очень много образованных людей, с ними очень интересно и общаться, у них нет никакой агрессии. Мне было очень приятно побывать в Киеве, на радиостанциях, на телевидении. То, что со мной произошло на Украине, конечно, невероятно.

– В последние месяцы украинские власти часто критикуют за то, что они действуют по российскому авторитарному сценарию, и действуют не очень умно: блокируют неугодные сайты, запрещают книги, телеканалы, переименовывают улицы в честь исторических персонажей с неоднозначной репутацией, устанавливают языковые квоты, а именно языковой вопрос во многом стал триггером событий в Донбассе. Если уж вы хвалите Украину, можете попробовать защитить ее в этом заочном споре с теми, кто в последнее время все чаще выдвигает ей все эти претензии?

Начинается полное отчуждение от России

– Вы же понимаете, что там идет война, поэтому такая реакция вполне естественна. Начинается полное отчуждение от России, включаются механизмы, такие как контрпропаганда против России. Естественно, люди озлоблены, недовольны тем, что происходит в их политическом поле, тем более война - это самое худшее, что может произойти в любой стране. Поэтому все эти запреты, все эти блокировки, все это вполне естественно, потому что между двумя народами сейчас происходит большой конфликт и никакого его решения на горизонте пока не видно. Все, о чем вы сейчас сказали, будет продолжаться, я думаю, очень долго. Нужно учитывать, кто и как начал этот конфликт, и все станет понятно.

– Вы много раз были в Западной Украине, теперь побывали впервые в Киеве. Приглашали ли вас посетить восточные регионы Украины?

– Да-да, приглашали! И я туда поеду, в Мариуполь уже пригласили. Мы сейчас с организатором работаем над туром по украинским городам. Везде идет только прекрасная энергия, люди хотят, чтобы я к ним приехал, рассказал интересные вещи о космосе, о вселенной, и я думаю, я побываю в любом городе Украины - не только в восточных, а куда позовут люди, туда и поеду продвигать интерес к науке, к таким наукам, как астрофизика, астрономия, которые являются самыми интересными науками, на мой взгляд. И развиваются они сейчас настолько быстро, что каждый раз, когда астрономы или астрофизики что-то видят, новые планеты, экзопланеты, например, или их атмосферы, это становится новостями мирового уровня. Космические новости уже начинают входить в мировой тренд, и это говорит о том, что космос не стоит на месте, развивается, и все это я хочу принести людям. Чем больше людей заинтересовываются такими науками, тем лучше. Я думаю, кого-то это может вдохновить в будущем найти работу или учиться в этом направлении. Людям при любом их плохом положении в стране науку все-таки забывать нельзя. Ее нужно развивать, и только так страна, я считаю, будет развиваться и достигать новых рубежей. Только развиваясь, только получая знания, а не насаждая религию, например.

​– Не являются ли слишком оптимистичными прогнозы, которые звучат в связи с последними открытиями и в связи с применением этих открытий в реальной жизни? Те же электромобили или пилотируемые полеты на другие планеты. Не переоценивает ли человечество свои возможности?

– Я думаю, что нет. Потому что началась в полном смысле новая эра в науке, во всем нашем технологическом развитии. Посмотрите на последние 3-4 года: начались просто эпохальные открытия, начали внедряться восхитительные новые технологии, например, Илон Маск отправляет для нас ракеты в космос и они возвращаются - он сделал космическую индустрию более дешевой и более доступной для туристов в будущем. Чем быстрее развивает Маск свою систему, тем дешевле будут становиться грузы, тем дешевле будет билет, например, для тех же туристов. Я думаю, что через 5-10 лет начнется уже серьезный космический туризм, именно в эту эпоху мы сейчас и входим. Интерес к космосу все возрастает и возрастает благодаря тому же Маску, НАСА, которые делают просто невероятные миссии, имеют разведчиков-роботов уже возле каждой планеты в Солнечной системе. В следующем году будет запущен телескоп "Джеймс Вэбб", это наш глаз, глаз человечества, вместо Хаббла, которому уже 25 лет, он достаточно старый. Новый телескоп будет в сто раз лучше Хаббла. Мы увидим галактику и вселенную намного детальнее.

– Какого открытия вы лично ждете больше всего?

– Сейчас происходит одно из самых невероятных научных открытий - это открытие экзопланет в нашей галактике. После запуска телескопа "Кеплер-3", это самый современный телескоп в миссии "Кеплер", который видит тысячи и тысячи новых планет, находящихся за пределами нашей Солнечной системы, мы обязательно нарвемся на такие планеты, где с высокой вероятностью будет находиться инопланетная жизнь. Потихоньку начинается открытие атмосфер у этих экзопланет, в конечном итоге мы когда-нибудь найдем планеты, которые мы называем «супер-Земля», которые будут нашими потенциальными целями назначения. Вполне возможно, мы когда-нибудь их заселим. И все это будет происходить в ближайшие годы. Новые телескопы будут видеть уже не десятки тысяч планет, как сейчас. На данный момент открыто около 18 тысяч экзопланет, и все это, заметьте, за последние два года. Я думаю, через 3, 4, 5 лет у нас уже будут данные на сотни тысяч экзопланет нашей галактики, при том, что их общее число в галактике Млечный Путь оценивается в 1 триллион. Все эти события будут выходить на публику. Я постоянно публикую фотографии с Марса, с Сатурна, в высоком разрешении, и люди начинают видеть уже в реальности, в реальном времени, как выглядят поверхности других планет. Мы потихоньку начинаем понимать, что мир - это не просто планета Земля, где мы живем, и то, что мы видим вокруг, а то, что находится за пределами нашей Земли.

​– Космическая гонка СССР и США времен «холодной войны» сыграла не последнюю роль в развитии науки и в совершении новых открытий. Может ли что-то подобное повториться сейчас?

– Я думаю, я выскажу не совсем лестное мнение по поводу российской космонавтики и космической индустрии. Конечно, нельзя отнимать у России достижения в прошлом, такие как первый человек в космосе, первый спутник, и тому подобное, но все это было давно. Сейчас положение плачевное, так как наука в России, на самом деле, не развивается, науку убили. Посмотрите на бюджеты, которые выделяются на образование, на различные научные мероприятия, и вам все сразу станет понятно. Посмотрите, что происходит в университетах, в школах, - появляются религиозные деятели, такие предметы, как теология, принимаются как наука. Развития именно в космосе после таких шагов, я думаю, в России сейчас не будет. Начинается такой период, где у нас нет больше передовых космических технологий, все это уже начинает отставать, мы уже отстаем... не знаю, на сколько лет, не буду судить, потому что надо смотреть цифры, но я думаю, происходит большое отставание от таких космических держав, как США и тот же Китай. Посмотрите на китайцев - китайцы уже создали свою станцию, свой МКС. Сейчас два предмета в космосе, в разных концах орбиты, где находятся люди. Уже не один корабль, а два, и второй - китайский. Они уже провели там эксперименты по выращиванию капусты, и я думаю, китайцы скоро очень плотно обоснуются в космосе, потому что тратят огромные деньги на развитие своей космической индустрии, своей космонавтики. Также Индия - это вообще полный сюрприз - они начали вкладывать так много денег в космос, что уже начинают достигать рекордов за очень короткое время, буквально за последние 2-3 года. Индия уже имеет свою орбитальную станцию возле Марса. То есть такие державы, как Индия, которые раньше в космосе не имели вообще практически никакого места, сейчас вырываются на лидирующие места. И то, что может предложить Россия - это сейчас немного печально, мы не видим больших событий, какого-то технологического развития.

​– В чем вам видится причина этого, почему так происходит?

– Во-первых, все это связано с политической ситуацией в стране, так как власти, как я уже сказал, не обращают внимания на развитие науки, на развитие образования. Вместо этого внедряется религия. Эта ситуация, как мы видим, все-таки имеет в основе политику.

– У вас наверняка много читателей из России тоже. Писали ли они вам что-то после вот этого поста об Украине? Когда последний раз вы были в России?

– В России я не был уже 26 лет. Я ни разу не возвращался. К чему возвращаться я не вижу. Куда, что начать делать, с кем разговаривать... С таким отношением власти ко всему прогрессивному это просто невозможно. Я не вижу никакого смысла возвращаться в Россию. Я думаю, когда изменится политическая обстановка в России, может быть, в будущем мы начнем делать какие-то продвижения в науке, в технологиях. Сейчас этого не видно. Людей, которые это понимают, очень и очень мало. В основном я вижу, конечно, очень много негативного отношения ко мне со стороны россиян, которые пишут иногда на страничке комментарии, очень много агрессии.

– Есть у вас какие-то надежды на то, что политическая ситуация в России изменится?

Ситуация изменится только тогда, когда Россия станет свободной страной

– Я думаю, ситуация изменится только тогда, когда Россия станет свободной страной, где не будет никаких репрессий, где появятся социальные лифты, где молодежь будет чувствовать и знать, что она сможет добиться чего-то в своей жизни, что молодые люди смогут чему-то научиться, современным профессиям, и так далее. Только тогда ситуация будет меняться. Вместо того, чтобы строить тюрьмы, нужно строить школы. Вместо того, чтобы строить храмы, нужно строить институты. Только так мы получим больше образованных людей, только так мы заинтересуем нашу молодежь заниматься обустройством своей жизни, обустройством пространства вокруг себя, где бы они ни жили. На данный момент до такой ситуации, конечно, очень далеко.

– Если вас позовут выступить с серией лекций в Россию, вы поедете?

– Ну, во-первых, туда нужна виза, и это очень длительный процесс. Я являюсь подданным Шведского королевства уже более 20 лет и проблем с передвижением у меня нет, потому что шведам не нужна виза в 178 стран мира. А вот чтобы вернуться домой, прочитать лекции, нужны визы и тому подобное, а это все время и стрессы, и затраты. Ну, естественно, и негативное отношение меня тоже не подбадривает приехать в Россию. Поэтому я не вижу смысла ехать в Россию на данный момент.

– Есть ли у вас какие-то ободряющие, может быть, оптимистические слова для тех россиян, которые вас услышат и прочитают, которые разделяют ваши взгляды и хотели бы, чтобы науке уделялось больше внимания, больше времени со стороны властей, выделялось больше денег?

– Да. Я хотел бы сказать людям, чтобы они не падали духом и боролись за свою свободу, за свои права, за свои конституционные права. Потому что это очень важно! Когда человек чувствует себя несвободным, ничего не будет развиваться, ничего не будет происходить. Это возможно только при нормальной жизни, то есть без засилья власти, желания посадить по любому поводу или иметь миллион запретов. Это все сковывает людей. Тем более, посмотрите: люди живут не совсем хорошо с финансовой точки зрения, уже более 20 миллионов за чертой бедности, и как можно заинтересовать людей наукой, когда они не могут ничего купить, им хватает только на еду, или даже на нее не хватает. Нужно менять власть - вот это мой, на самом деле, главный посыл. Вы же посмотрите, никакого продвижения ни в науке, ни в образовании, нигде не будет при нынешней власти, при президенте, который сидит уже на своем месте 18 лет. Вы же понимаете, что происходит...

– Возможен ли какой-то эволюционный, не революционный способ смены власти в России? Вы видите, например, каких-то лидеров, которые могли бы прийти на смену Путину, какую-то общественную прослойку, которая могла бы стать базовой для такого лидера?

Единственный политик, который пытается что-то сделать - это Алексей Навальный

– Единственный политик, который пытается что-то сделать - это Алексей Навальный. Он на виду, и он в любом случае лучше действующего президента. Других альтернатив я не вижу. Навального я поддерживаю только потому, что он за прозрачный бюджет, за соблюдение конституционных прав, и за очень много других хороших вещей по сравнению с другими кандидатами. В некоторых вопросах я с ним не согласен, по Крыму, например, но в основном я не вижу других политиков, которые могли бы хоть как-то поменять ситуацию в России.

– Наверное, вы и со своими украинскими друзьями об этом не раз говорили? Потому что кажется, что там к Навальному относятся не сильно лучше, чем к Путину.

– На самом деле, лучше, чем к Путину. Потому что Путин - человек, который дал ход уже не одной войне, а двум. Одна - в Сирии, другая - в Украине. Я вот не могу понять своих бывших соотечественников, как можно отправлять своих сыновей в чужую страну, где они погибают? Какой смысл в этом? Какое величие в этом можно увидеть, когда твои дети погибают где-то на другом конце света? И за что, зачем? Вот нынешняя политическая ситуация. А тем более, когда война происходит с самыми близкими соседями, самыми родными. Понимаете, какой огромный разрыв прошел по миллионам сердец, миллионам семей! Украинцы и русские многие женаты, замужем, у кого-то жена - украинка, муж – русский, или наоборот, и эти семьи ездили друг к другу, на Украину, в Россию, так как породнились.

Мы упускаем самую родную для нас нацию

Но сейчас, посмотрите, у миллионов людей возникли проблемы даже в семейном плане, в семейных отношениях. Я даже с родным братом не могу говорить, потому что политика мешает ему общаться со мной. Он живет там же, в Кемеровской области, в Прокопьевске, где и жил всю жизнь. Между родными людьми вообще не должно быть политики. Какая политика может быть между матерью, допустим, и сыном? Мы упускаем самую родную для нас нацию, самых лучших людей, которые у нас есть. Я разговариваю со своими шведскими друзьями и спрашиваю их: "Вот представьте, завтра вы будете воевать с норвежцами..." Они на меня смотрят круглыми глазами, потому что этого никогда не произойдет! Они говорят: "Нет, Норвегия - они наши, они родные". И это как украинцы и русские, очень близкое родство. Поэтому это воспринимается с большим шоком, когда я их спрашиваю о таких вещах.

– В Швеции как-то следят за политическими событиями в России, знают ли что-то о российско-украинском конфликте? Опасаются ли в этой связи России? Или это просто две далекие страны на карте, далекие в политическом смысле, до которых особенно никому нет дела?

– Вы знаете, я удивился, но, на самом деле, очень много людей здесь следят за тем, что происходит на Украине и в России. По крайней мере, среди взрослого населения, с кем я общаюсь, очень многие в курсе всех событий, и очень трезво оценивают ситуацию. Люди понимают, что происходит, поддерживают Украину. На самом деле, скандинавы поддерживают Украину и побаиваются России, естественно. Потому что это агрессивное поведение к более маленьким, более слабым странам. Поэтому Россию, на самом деле, сейчас боятся все в Европе. Ситуация в плане престижа России, конечно, упала в последнее время, очень упала.

– Но все может измениться в один день. Или не может? Вы верите в то, что что-то изменится, и вы сможете приезжать с лекциями в Россию, и наука снова станет востребованной, и Россия выйдет из войн, помирится с Украиной? Обратимы ли эти процессы?

– Видимо, обратимы. Время когда-то все-таки изменит все. Не может быть такого, что это будет продолжаться еще десятилетия и десятилетия. Естественно, будет какая-то перемена, но сложно сказать сейчас, когда это будет. Потому что ничего не меняется, в России постоянно все одно и то же, и какие бы попытки ни предпринимались, они заканчиваются крахом, никто ничего не может добиться. Я не вижу, что ситуация может измениться прямо сегодня или через месяц. Видимо, это более длительный процесс, где свое дело сделают и экономические санкции, которые дожмут экономику, и как при Советском Союзе, и власть сменится. Хотелось бы, конечно, потому что людям нужна другая жизнь, развитие, а не изоляция. Россия сейчас находится в изоляции, и это для народа самое худшее. Посмотрите на Северную Корею - полностью изолированная страна, и что там происходит? Да ничего, полный кошмар! И по этому пути идет Россия, то есть все больше и больше изолируется, все больше и больше поднимается этот культ "раба на галерах", и ситуация в ближайшем будущем, я думаю, не изменится.