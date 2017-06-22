Уголовное право имени Навального

Суд в Москве приговорил к пяти суткам ареста Леонида Волкова – главу предвыборного штаба оппозиционного лидера Алексея Навального – по обвинению в нарушении порядка организации и проведения акции 12 июня.

При этом во время акции Волков вел трансляцию с акций протеста на Youtube-канале "Навальный.Live".

Таким образом Волков принял своеобразную эстафету у директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова, который сегодня вышел из спецприемника в Москве, где отбывал 10 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полицейскому – Рубанов был задержан как заявитель митинга на проспекте Сахарова.

Напомним, накануне акции 12 июня Алексей Навальный заявил об отмене мероприятия из-за давления и препятствий со стороны властей и призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу.

Сразу после освобождения Рубанов отправился в суд к Волкову, после чего побеседовал с Радио Свобода:

– Я находился под административным арестом в спецприемнике №2 ГУВД города Москвы. Я сидел с человеком, трижды судимым, и его туда отправили, насколько я понимаю, за хулиганство. С его слов, условия были жестче, чем в зоне. Он сказал, что в зоне ему нравилось больше, чем в этом спецприемнике. Мне не с чем сравнить, но человек, который может сравнить, говорит, что хуже.

– Тяжело было?

– Конечно, пытаешься отстраниться и сосредоточиться на книжке, которую читаешь, но твои возможности перемещения глобально ограничены, ты заперт в очень небольшой камере, и в целом, конечно, там условия не очень хорошие.

– Вы ожидали, что такое вообще будет возможно? Я понимаю, что люди, работающие в ФБК, ходят на грани, но вы лично как-то примеряли это на себя?

– Мы отлично понимаем, чем занимаемся, отлично понимаем, что многим людям во власти это не нравится, – но нужно понимать, за что 12-го числа меня задержали... Ну, то есть никто не понимает, за что меня задержали. Я был на апелляции, и сотрудники полиции, которые конвоировали меня и присутствовали на суде, ко мне подходили и спрашивали: "Роман, а скажи, мы были на апелляции, слушали все, что там говорилось, и до сих пор не понимаем, почему тебя арестовали". Никто не понимает, и никто не может объяснить это.

– Ну, наверное, судья и обвинитель могут объяснить это?

– Нет. Судья просто пишет: "не подчинился законным требованиям сотрудника полиции". Но ни судья, никто другой не может объяснить, что это за законные требования сотрудника полиции. Они же просто пишут какие-то общие фразы. У них есть оперативная съемка, которая велась сотрудниками полиции, и там явно видно, что никаких требований ко мне не выдвигается, и я не сопротивляюсь, меня просто берут и задерживают.

– Вы вышли и сразу отправились на судебное заседание по делу Леонида Волкова, которого сегодня отправили на пять суток отсиживать. В каком настроении вы нашли Волкова?

Леонид Волков всегда бодр и весел

​– Леонид Волков всегда бодр и весел. Опять же, мы не то что готовы, но прекрасно понимаем условия, в которых работаем, условия современной России. У нас нет особых иллюзий на эту тему. Конечно, Леонид по такому же бредовому обвинению арестован, что и я, но относится к этому довольно философски, как к неким печальным издержкам, которые порождает наша деятельность.

– Вы не обсуждали между собой то, что теперь вас могут обвинять в призывах через Youtube к организации незаконных акций, то есть теперь деятельность ФБК в Youtube, прямые эфиры "Навальный.Live" будут под таким жестким надзором и к этому будут цепляться?

– Слушайте, это все довольно бредово, такого никогда не было – того, что вынесли Волкову. Вот я организатор митинга, меня задерживают на самом митинге, до начала митинга – такого тоже никогда не было. Всегда ты организатор, когда организуешь митинг на месте, а в случае Леонида Волкова он не занимался организацией, он вел прямую трансляцию с множества согласованных митингов на территории России. Поэтому решения юридические, которые принимаются властью, довольно странные, а иногда и идиотические.

– У вас есть ощущение, что власти теперь гораздо жестче действуют, пресс нарастает и что это связано с предвыборной кампанией?

– Конечно! Чем дальше к кампании, тем это их больше раздражает. Они видят поддержку [нас] и хотят любой ценой остановить наше поступательное движение. Только благодаря нашей хорошей работе – если бы мы сидели и ничего не делали, как многие наши политические коллеги, они бы этого тоже не делали.

– К вам не подходили, не проводили профилактические беседы?

– Нет, ничего такого не было. Со мной нет.

– ФБК принимает какие-то дополнительные меры, понимая, что ситуация ужесточается?

– Нет, конечно, мы ничего такого делать не будем. У нас есть определенные организационные планы на случай ареста меня или Волкова. Конечно, мы к этому готовимся, и это не является для нас сюрпризом. Мы просто инициируем этот план в момент задержания Алексея, меня или Леонида и продолжаем работать. В ФБК – много людей, и они, конечно, будут работать, и задержание трех человек никак эту работу не остановит.

​– Но вы не собираетесь, когда все, наконец, окажутся на свободе, собрать какое-то заседание и обсудить новые пути, новую стратегию в такой ужесточившейся обстановке?

– Нет. Пока у нас таких планов нет. 26-го числа было же примерно то же самое, они вынесли всю технику из ФБК, арестовали десять сотрудников ФБК и сотрудников подрядной организации, арестовали Леонида Волкова, арестовали Алексея Навального. Но это же не остановило никак кампанию, и не было после этого никаких совещаний. Мы просто понимаем: то, что мы делаем, очень сильно раздражает и бесит власть, и она пытается всякими способами нас остановить. Но мы продолжаем это делать – каждый раз показывать, что вот она, болевая точка, которая их раздражает и бесит.

– А существуют ли юридические меры защиты?

– Нет.

– Вы говорите об абсурдности обвинений, поэтому в юридическом смысле ничего сделать нельзя?

– Не существует никаких юридических мер. У нас внутри ФБК есть даже такое выражение – уголовное право имени Алексея Навального. Эти штуки все применяются первый раз. Организатора митинга до начала митинга арестовывают первый раз в жизни. Никто не арестовывал никогда за организацию митинга человека, который ведет трансляцию в Youtube. Поэтому многие штуки они делают первый раз, и они все незаконные и абсурдные.