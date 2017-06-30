"Золотая эра" американской энергетики

Президент США Трамп выступил в Вашингтоне с программной речью, посвященной энергетической политике своей администрации. И внутренняя, и внешняя составные заявленного курса красноречиво отражают приоритеты Трампа: ослабить государственное регулирование бизнеса и обеспечить Америке независимость и максимальную свободу действия на международной арене.

Речь Трампа венчала так называемую "Неделю энергетики". Критики президента из экологического лагеря называют ее "Неделей грязной энергетики" и просят Конгресс заблокировать инициативы по расширению производства угля, природного газа и мирного атома.

Обама тяготел к "зеленым", продвигал возобновляемые виды энергии, солнечную и ветровую, и планомерно сворачивал производство ископаемых видов

Барак Обама ослабил многолетний запрет на экспорт нефти из США и санкционировал выдачу экспортных лицензий дюжине производителей сжиженного газа. Идеологически, однако, он тяготел к "зеленым", продвигал возобновляемые виды энергии, солнечную и ветровую, и планомерно сворачивал производство ископаемых видов. Отсюда его приверженность Парижскому соглашению по климату, акцентирующему сокращение выбросов углекислого газа, вечного спутника ископаемого топлива. Трамп вывел США из Парижского соглашения и отменил постановления Обамы, ограничивавшие добычу угля и газа, чтобы иметь возможность форсированно расширять их вывоз за рубеж. Созван консилиум специалистов, которым поручено оживить хворую атомную энергетику. В успехе перечисленных начинаний Трамп видит и залог создания большого числа новых рабочих мест, и гарантию того, что Америка сможет действовать на международной арене исходя из своих национальных интересов, не будучи скованной абстрактными предпочтениями мирового сообщества, в реальность которого нынешний хозяин Белого дома не очень-то и верит.

"Дефицит энергоресурсов – это миф, Америка может быть первой в мире по добыче и нефти, и газа", – заявил Трамп, имея в виду сланцевую революцию и сопутствующий ей технический прогресс в методах интенсификации работы нефтяных и газовых скважин.

Снят запрет на прокладку трубопровода, перекачивающего нефть и нефтепродукты из Канады в Мексику через территорию США. "Мы проложим его под пограничной стеной", – пошутил Трамп. Отозваны указы Обамы, запрещавшие нефтегазовую разведку и добычу на шельфе в Атлантическом океане и в Арктике.

Аннулированы обамовские распоряжения, ужесточавшие регулирование угольных шахт и работающих на угле теплоэлектростанций внутри страны. Шахты не закроются

Почти сразу после инагурации были аннулированы обамовские распоряжения, ужесточавшие регулирование угольных шахт и работающих на угле теплоэлектростанций внутри страны; шахты, предназначавшиеся к закрытию, не закроются. В части внешней США перестанут тормозить кредитование Всемирным банком строительства современных "чистых" угольных ТЭЦ за границей: чем их больше, тем больше будет и экспорт американского угля. В частности, на Украину, чтобы помочь ей преодолеть острую зависимость от российского газа и компенсировать потери от вынужденного консервирования донбасских шахт. "Не знаю, что еще может столь же сильно укрепить доверие к нам украинцев", – заметил министр энергетики Рик Перри.

На недавних встречах Трампа в Вашингтоне с руководителями Индии и Южной Кореи активно обсуждались перспективы экспорта американского сжиженного газа. На будущей неделе президент отправится в Варшаву, чтобы наладить диалог на заданную тему с десятком стран Восточной и Центральной Европы, мечтающих вырваться из энергетической кабалы, в которой их держит Россия. В середине июня первую партию американского сжиженного газа получило государство Западной Европы – Нидерланды. Приведет ли обострение американо-российского соперничества на энергорынке к дальнейшему ухудшению общего состояния двусторонних отношений –вопрос открытый.

– Главный тезис речи Трампа – необходимость уменьшить зависимость Америки от импорта нефти, преимущественно, с Ближнего Востока, и сделать ее нетто – экспортером энергоресурсов, прежде всего, путем ослабления бремени государственного регулирования энергоиндустрии. В идеале, как это видится Трампу, Америка должна обрести полную энергетическую независимость, – говорит профессор экономики военного колледжа "Цитадель" в Южной Каролине Ричард Эбелинг.

– Мне показалось, что Трамп сознательно избегал термина "энергетическая независимость", который механически употребляли его предшественники с середины 1970-х годов, и напирал на то, что Америке следует стремиться к доминирующему положению на рынке энергоресурсов, energy dominance.

– Этот термин идеально вписывается в мировозрение Трампа, в то, как он мыслит себе суть политических и экономических процессов. Для него торговля между странами не является естественным выражением международного разделения труда и международной конкуренции, от которых, в перспективе, выигрывают все участники. В представлении Трампа, международная торговля – это игра с нулевой суммой: выигрыш партнеров от торговых сделок с Америкой равен тому, что она проигрывает от этих сделок. А должно быть прямо наоборот: Америка обязана постоянно выигрывать благодаря своему могуществу, а партнеры – проигрывать. Причем экспорт – всегда выигрыш, поскольку усугубляет зависимость партнера, а импорт – всегда проигрыш, так как усугубляет твою зависимость. Выигрывать однозначно приятнее, чем проигрывать. Это нормальное положение вещей и закреплено в понятии "экономическое доминирование". Нормальное то бишь с точки зрения Трампа.

Как бы примитивно ни выглядели взгляды Трампа с позиции экономической теории, на практике они могут иметь благие последствия, полагает профессор Эбелинг.

Если Трамп преуспеет в своем желании ослабить регулирование энергоотрасли и подстегнуть конкуренцию, то от этого Америка выиграет самым непосредственным образом

– Абстрагируемся от менталитета Трампа и взглянем на вещи объективно. Безотносительно к его заявлениям, нельзя не признать, что за последние лет двадцать неуклонно усиливающееся госрегулирование основательно перекосило функционирование энергетического рынка Америки. И в части геологоразведки, и в части фактической добычи. Строительство новых нефтеочистных сооружений сопряжено сегодня с огромными трудностями. Если Трамп преуспеет в своем желании ослабить регулирование энергоотрасли и подстегнуть конкуренцию, то от этого Америка выиграет самым непосредственным образом. И остальной мир тоже опосредованно, – не сомневается эксперт.

Многочисленная армия "зеленых" неминуемо попытается заблокировать осуществление президентских инициатив с помощью Конгресса либо судов. Или, по крайней мере, затормозить их до выборов 2020 года, на которых может победить противник ископаемого топлива.

– Было ли Трампу необходимо для продвижения своих идей выйти из Парижского соглашения по климату?

– Комментаторы и из левого, и из правого лагеря постоянно подчеркивали, что обязательства, которые взяли на себя участники Парижского соглашения, – добровольные, никаких штрафных санкций за их несоблюдение договоренность не предусматривает. Поэтому с тем же успехом, без всякого вреда своим инициативам, Трамп мог и не денонсировать Парижское соглашение, – полагает профессор Эбелинг.