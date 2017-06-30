СБУ обвинила Россию в хакерских атаках

Служба безопасности Украины объявила об изъятии серверов, с помощью которых российские спецслужбы якобы организовали хакерские атаки на десятки украинских государственных и частных компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

27 июня энергетические компании "Укрэнерго", "Киевэнерго", Украинская почта, мобильный оператор "Укртелеком", киевский аэропорт "Борисполь" и правительство Украины подверглись атаке вируса-вымогателя под названием Petya.А, который шифрует все данные на компьютере и требует выкуп.

От действий этого вируса также пострадали сети российских госкорпораций "Газпром" и "Роснефть", а также предприятий, банков и правительственных структур США и стран Европы.

Таким же образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано тогда в России, где атакам подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, среди которых Министерство по чрезвычайным ситуациям и МВД.

