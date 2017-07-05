Власти Украины сообщили о второй волне распространения вируса Petya.А

Власти Украины заявили о второй волне массовых кибератак вируса-вымогателся Petya. Об этом сообщил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

В новой хакерской атаке подозревают украинскую компанию М.Е.Doc. В её офисах уже прошли обыски. По словам Авакова, специалисты изъяли серверы "со следами воздействия киберпреступников из России".

Распространение вредоносной программы началось в конце июня. Наибольший ущерб был нанесён предприятиям на Украине, пострадали также страны Западной Европы, США и Россия.

Украинские власти обвиняют в кибератаках Россию. В Соединенных Штатах распространение вируса расследует ФБР.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Таким же образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано тогда в России. Там кибератакам подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Министерства по чрезвычайным ситуациям и МВД.