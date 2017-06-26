В Ростове неизвестные повредили машину главы штаба Навального

В Ростове-на-Дону в ночь на 26 июня повредили машину Елены Куликовой, координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает издание "Кавказский узел", неизвестные прокололи все колеса автомобиля и оставили на нем оскорбительные надписи. Сама Куликова считает, что к преступлению могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов, поскольку только у них есть точные сведения о месте проживания активистки.

Ранее в понедельник было совершено нападение на главу предвыборного штаба Навального в Барнауле, активист Артем Косарецкий получил ножевое ранение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавшие задержаны. На прошлой неделе неизвестные подожгли автомобиль координатора штаба Навального в Кирове. Сам активист – Артур Абашев – не пострадал.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже более 50 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального при этом столкнулись с угрозами и давлением. На самого оппозиционера в конце апреля было совершено нападение – его облили зеленкой, он получил химический ожог глаза.