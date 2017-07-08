Их личные отношения

Президент России Владимир Путин, выступая 8 июля на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита "большой двадцатки", заявил, что наконец установил личные отношения с американским президентом Дональдом Трампом. На другие результаты встречи и тяжелые компромиссы остальных лидеров G20, касающиеся мировой торговли или борьбы с глобальными изменениями климата, на этом фоне обращено заметно меньше внимания. Не напрасно ли?

Владимир Путин, заявив в субботу о появившейся возможности восстановления хороших отношений России и США, отметил, что Дональд Трамп несколько раз заговаривал о возможном вмешательстве Кремля в президентские выборы в Соединенных Штатах – и, по мнению Путина, его собеседник "принял к сведению" полученные ответы. Отвечая на вопрос о конфликте в Сирии, российский президент отметил, что позиция Вашингтона по этой проблеме стала "более прагматичной".

В целом на саммите в Гамбурге лидеры G20 достигли компромисса по проблемам мировой торговли. Как подчеркнула на итоговой пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, участники договорились об открытии рынков и борьбе с протекционизмом. Однако (видимо, в отличие от Путина) остальным лидерам "большой двадцатки" так и не удалось убедить президента США в своей правоте, когда речь вновь зашла и борьбе с катастрофическими изменениями климата Земли. 19 из 20 участников саммита выступили за скорейшее вступление в силу Парижского соглашения по климату - независимо от выхода США из этого договора. В итоговом коммюнике этой теме посвящены два отдельных параграфа, в одном из которых специально оговорена американская позиция.

Однако ни эти договоренности, ни 100-тысячные протесты против проведения саммита и массовые беспорядки, устроенные антиглобалистами и другими ультралевыми активистами в Гамбурге в эти дни (в результате них пострадали более 200 правоохранителей; активисты анархистской группировки Black Block минувшей ночью даже почти сбили полицейский вертолет) не привлекают столько внимания, сколько общение президентов России и США 7 июля, затянувшееся более чем на 2 часа вместо запланированных 40 минут.

Работающий в Гамбурге международный обозреватель корпорации "Радио Свободная Европа\Радио Свобода" Майк Экель полагает, что всем, кто хочет вникнуть в подоплеку этого разговора, нужно обратить внимание на следующие детали:

Кто был с ними в комнате?

В итоге рядом со своими президентами оказались лишь главы внешнеполитических ведомств двух стран - Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров - плюс переводчики. Главный знаток России в Белом доме Фиона Хилл, вопреки ожиданиям, осталась за дверью – и ее отсутствие лишило американскую сторону понимания и языка Путина, и его психологических приемов. Хотя Рекс Тиллерсон также знает Россию, но в основном - как бизнесмен, глава нефтяного концерна ExxonMobil, договаривавшийся о сделках с российской государственной компанией "Роснефть". Между тем Сергей Лавров встречался уже с третьим по счету президентом США за то время, в течение которого он занимает пост министра иностранных дел России. Первый же дипломатический опыт в американских делах он приобрел еще во времена Леонида Брежнева.

Рукопожатие

Рукопожатия, и вообще "язык тела", стали уже своеобразной лакмусовой бумажкой для всех, кто наблюдает за тем, как Дональд Трамп общается с другими мировыми лидерами. Его 19-секундное рукопожатие с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, упущенная возможность пожать руку германскому канцлеру Ангеле Меркель, его "перетягивание каната" с президентом Франции Эммануэлем Макроном - все это предоставило отличную почву для рассуждений психологов-любителей, пытавшихся определить, что хотел выразить Трамп.

Их с Путиным рукопожатие было устроено для журналистов, перед закрытой встречей, и длилось гораздо меньше, чем предыдущие, на которые аналитики и пресса обращали внимание. Было и еще одно рукопожатие, более раннее и более неофициальное, когда лидеры "большой двадцатки" разбились на несколько групп в большом зале. Трамп протянул руку Путину, а затем улыбнулся и второй рукой взял российского президента под локоть Путина. Еще позднее все заметили, как Трамп похлопывал Путина по спине, когда они стояли бок о бок. "Для меня большая честь увидеть тебя, - сказал Трамп Путину, на что тот ответил: "Я счастлив встретиться с тобой". "Между ними прошла очень четкая, позитивная химическая реакция, - отметил потом Рекс Тиллерсон.

Тик-так, тик-так

Первоначально на встречу Путина и Трампа было выделено всего 35-40 минут, однако в конце концов растянулась она почти на 2 часа 15 минут. Два президента явно говорили не просто о погоде или любимых галстуках. В ближайшие дни нас может ждать немало интересных заявлений, как из Вашингтона, так и из Москвы, не говоря уже об утечках важнейшей информации от анонимных официальных лиц в обеих странах. Когда Тиллерсон потом спросили, почему встреча шла так долго, он ответил: "Нашлось очень много, о чем нужно было поговорить".

Читайте между строк

То, о чем не заходит речь во время переговоров на таком уровне, почти столь же важно, как и то, что было сказано. Сергей Лавров отметил отсутствие какого-либо разговора о том, вернет ли Вашингтон Москве две дипломатические дачи на территории США, которые были изъяты в прошлом декабре – так уходившая администрация Барака Обамы отреагировала на новости о предполагаемом вмешательстве Кремля в американскую предвыборную кампанию. Также глава российского МИДа почти никак не отреагировал на то, что ранее 7 июля Рекс Тиллерсон объявил о назначении нового специального представителя Соединенных Штатов по Украине, 55-летнего Курта Волкера. Но, судя по поздним комментариям и Лаврова, и Тиллерсона, Путин и Трамп в своей беседе не обсуждали тему Украины и призывы к участникам Минских соглашений (подписанных Россией, Украиной, Францией и Германией) активнее придерживаться взятых на себя обязательств. Также не упоминались и другие серьезные разногласия между Москвой и Вашингтоном, такие, как выход из подписанных еще в эпоху "холодной войны" соглашений о контроле над вооружениями. О речи Дональда Трампа, произнесенной им 6 июля в Варшаве, перед началом саммита G20, президенты также явно не вспоминали, - пишет Майк Экель.

Насколько верны эти и другие выводы по поводу общения Владимира Путина и Дональда Трампа? Разговор президентов США и России и общие итоги саммита G20 в Гамбурге в интервью Радио Свобода оценивает независимый военно-политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности​ Юрий Федоров:

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- Рукопожатие президентов США и России, их незапланированно длинный разговор привлекают самое острое внимание и прессы, и участвующих в этой встрече глав государств, разного рода советников при этих лидерах, политологов, и т. д. Это самый интригующий момент для широкой аудитории. Но мне представляется, что темы, которые обсуждались в Гамбурге всеми лидерами G20, вопросы торговли или с изменений климата, более значимы, чем тот разговор, который состоялся между Путиным и Трампом.

- Можно ли считать, что Владимир Путин добился, так или иначе, своей международной реабилитации в результате поездки на саммит "большой двадцатки"?

- Вот тут у меня большие сомнения! Путин действительно стал героем дня, о нем говорят и пишут. Но главным образом не потому, что личность Путина так интересна сама по себе, а потому что интересно, как к нему отнесся, на самом деле, президент США, самой мощной державы мира. Можно ли предполагать, что постепенно наладятся какие-то личные контакты между двумя президентами, или нет? Но у меня ощущение, что скоро этот интерес иссякнет - когда выяснится, что в общем ничего принципиально важного на этой встрече достигнуто не было. Я бы отметил еще и то, что для Путина самым важным было, как мне кажется, все-таки не содержание беседы с президентом США, а сам факт того, что он на глазах практически всего мира пожимает руку самому Дональду Трампу.

- Трамп назвал ведь результаты беседы с Путины блестящими. Известно, что американский президент предпочел прийти на эту встречу без подготовки, рассчитывая импровизировать. Он первым подбежал к Путину здороваться, еще в самом начале первого дня саммита. И это - после варшавской речи Трампа, в которой он вроде бы порицал Россию. Как все это понимать?

Варшавской речью Трамп отвесил несколько очень увесистых оплеух, скажем так, Кремлю, не лично Путину

- Это загадка, которую, наверное, должны объяснять психологи, а не политологи. Действительно, варшавской речью Трамп отвесил несколько очень увесистых оплеух, скажем так, Кремлю, не лично Путину. Самой серьезной оплеухой было заявление о том, что Россия дестабилизирует обстановку в Украине и во всем мире. Но главное не в этом, а в том, что Трамп изложил, или повторил, все те тезисы, которые отвечают польскому видению истории и категорически противоречат нынешнему российскому - в понимании исторических событий. Я имею в виду и Катынь, и пакт Молотова-Риббентропа, и двойную оккупацию Польши, и т. д. и т. п. В этой речи много было такого, что заставило бы, наверное, Кремль взвиться от ярости. Но вот видите, Путин не взвился! Наоборот, он с милой улыбкой жал руку Трампу, говорил всякие приятные вещи, правда, в самом начале встречи. Потому что после встречи еще неизвестно, что он мог сказать своему окружению, или что он сказал бы. Выступление Сергея Лаврова перед прессой, перед журналистами произвело на меня очень двойственное впечатление. Такое ощущение было, что министр иностранных дел России находится в сильном стрессе. Он раздраженно отвечал на некоторые вопросы журналистов, не всегда сдерживался. В общем, было ощущение, что не все так хорошо, как ему хотелось бы представить. Но это мое личное впечатление от того, что называется "языком тела".

- Перед саммитом "большой двадцатки" американская пресса вовсю предрекала, что "новичок" Трамп может стать жертвой манипуляций "изворотливого Путина". Поведение Трампа в Гамбурге сильно повредило ему как в самих США, в Конгрессе, так, допустим, и в глазах лидеров других стран Запада, союзников по НАТО?

- Трамп был достаточно любезен с Путиным, говорил всякие приятные вещи, но, если перейти к самому важному, т. е. к содержательной части этого разговора, то у меня складывается ощущение, что он прошел как бы вхолостую. Но тут есть опять-таки довольно любопытные различия в трактовках – между трактовкой Лаврова и трактовкой Тиллерсона – вопроса о том, обсуждалось ли вмешательство российских хакеров в американские выборы. Лавров сказал, что Путин отрицал это вмешательство. Ну, это естественно, он отрицал, произносил свою любимую формулу: "А где доказательства? Доказательств нет!" И Трамп принял эти объяснения. Это трактовка Лаврова. А трактовка Тиллерсона немножко иная. Тиллерсон, если я правильно перевожу его с английского на русский, сказал примерно следующее: "Были непреодолимые расхождения в трактовке этого вопроса, но президенты решили идти дальше, не обращая на это внимания, как бы оставляя это за скобками". Но это, согласитесь, очень различные трактовки.

Это мог быть даже не диалог, а два монолога людей, которые не всегда слышат и понимают друг друга

Тем более, что по заявлению американских дипломатов и американских экспертов, которые следили за этой встречей, вопросу о вмешательстве российских хакеров было посвящено довольно много времени. Я могу себе представить характер этого разговора. Потому что Трамп говорил, что-то вроде: "Вот видите, меня преследуют, говорят, что я победил при помощи российского вмешательства или в результате российского вмешательства, что же вы делаете?" А Путин отвечал, что мы, дескать, не вмешивались, и мы не вмешиваемся, вообще: "Нас там не было. И доказательств у вас нет". Это мог быть даже не диалог, а два монолога людей, которые не всегда слышат и понимают друг друга.

- Один из результатов этой беседы – якобы договоренность о будущем сотрудничестве США и России в Сирии. Но стороны там преследуют заведомо несочетаемые цели. Против кого Вашингтон и Москва в Сирии могут сотрудничать?

- Если посмотреть детально на то, о чем договорились стороны, причем до этой встречи, с участием, кстати говоря, Израиля и Иордании - о том, что на юге Сирии в определенном районе будет создана очередная, по-моему, четвертая по счету, зона деэскалации, повышенной безопасности. Где не должно быть военных действий, где российская военная полиция будет следить за порядком и пресекать всякие вооруженные столкновения, и т. д. А президенты как бы одобрили эту договоренность и сказали, ну, вот как хорошо, мы договорились, пусть так и будет. А обсуждался ли там так называемый план Тиллерсона, который, как говорят знающие люди, предполагает сохранение Асада у власти и, вообще, некую широкую компромиссную сделку по Сирии? Об этом пока никаких сообщений нет. Об этом не говорили ни сам Тиллерсон, комментируя итоги встречи, ни Сергей Лавров.

​- Трамп считает сегодня Северную Корею одной из главных угроз США. Саммит еще не закончился, а американские бомбардировщики только что провели угрожающие маневры в небе над Корейским полуостровом. И это на фоне мирного плана урегулирования ситуации с КНДР, который согласовали между собой перед поездкой в Гамбург Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Кто здесь кого переиграл? Кто кому что доказал? Или кто к кому хотя бы прислушался?

- Пока понятно, что Трамп не прислушался ни к господину Путину, ни к товарищу Си. Потому что российско-китайский план урегулирования северокорейской ядерной проблемы предполагает, с одной стороны, замораживание ракетных и ядерных испытаний, а, с другой - отказ от совместных американских и южнокорейских военных учений, сокращение военной активности США и Южной Кореи. Но то обстоятельство, что американские бомбардировщики практически сразу после объявления этого плана пролетели недалеко от северокорейских границ, свидетельствует о том, что Трамп не прислушался к мнению ни Москвы, ни Пекина. Ну, с Москвой тут понятно… Важнее, что Трамп не прислушался к рекомендациям КНР. Потому что влияние Москвы на ситуацию на Корейском полуострове минимально. А вот от Китая там зависит очень многое. Я не берусь судить, кто играет главную роль в США в этом деле - американские военные, Белый дом или Госдепартамент. Но они ведут какую-то свою игру, и эта игра не совпадает, пока, по крайней мере, с взглядами, интересами и настроениями Пекина. Это интересный факт.

​- Вообще, Владимир Путин, на мой взгляд, все-таки целых два дня блистал в Гамбурге. 8 июля все обратили внимание на то, что он обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель конфликт на Востоке Украины, вовсю обсуждал, без украинской стороны. Конечно, Украина не член "большой двадцатки", но все же это показатель.

- Да, обсуждал - но вопрос в том, кто и что сказал на этой встрече. Я почему-то предполагаю, что и Меркель, и Макрон встали на довольно жесткую позицию по украинскому конфликту. Я не уверен, что их эти тезисы были приятны Владимиру Путину, отнюдь не уверен! Но я повторю, мы опять только гадаем. Потому что все эти встречи, разговоры и т. д. проходят за закрытыми дверями. Да, Путин становится пока, в настоящее время, как бы героем дня. Но вопрос в том – сколь долго он продержится в этом качестве? Потому что обычно происходит нечто такое, что заставляет западных лидеров как-то приходить в очередной раз к выводу о том, что с Путиным иметь дело очень сложно, если вообще возможно. И лучше бы с ним переговоров не вести, потому что все равно из этого ничего не получается.

Обычно происходит нечто, что заставляет западных лидеров приходить в очередной раз к выводу о том, что с Путиным иметь дело очень сложно

​- Если забыть про встречу Путина и Трампа, и другие встречи Путина - то итоги саммита "двадцатки", на фоне еще огромных протестов антиглобалистов, их боев с полицией, мир мог воспринять как, может быть, бессмысленные или раздражающие? "А зачем они опять потратили столько сил, времени и денег? " Разногласия по поводу того, что считать протекционизмом в мировой торговле, так никуда и не исчезли, несмотря на итоговую резолюцию саммита. О согласии в международных соглашениях по борьбе с глобальными изменениями климата к концу второго дня вообще старались как-то почти не заикаться. Сирия, КНДР, международный терроризм – обсуждение этих тем, по-моему, превратилось на всех международных последних встречах в некие ритуальные заклинания. Результатов никаких?

- Вообще эти встречи "двадцатки", а до были встречи "большой восьмерки", которая потом превратилась в "семерку" – а для чего все это делается? Мне представляется, что реальный какой-то смысл этих встреч – вовсе не то шоу, которое показывают политические деятели, главы государств, которым очень нравится, наверное, привлекать внимание СМИ, которые обсуждают меню обеда, завтрака, ужина, какой концерт они слушают, куда они пошли и т. д. Смысл этих саммитов в том, что в кулуарах, скажем, глава государства "номер один" может поговорить 10 минут с главой государства "номер два". И этот разговор может оказаться важнее, чем любые резолюции, которые будут приняты на этих встречах. Эта кулуарная или закулисная, если хотите, дипломатия, прощупывание позиций друг друга – это наиболее важная и, может быть, наиболее плодотворная часть всей этой истории.

То, что предстает перед глазами широкой публики, действительно ничего, кроме раздражения, не может вызвать

А то, что предстает перед глазами широкой публики, действительно ничего, кроме раздражения, не может вызвать. Потому что с одной стороны горят автомобили, которые поджигают антиглобалисты, а с другой, за десятком полицейских кордонов, человек 20 сидят за торжественным обедом или ужином, говорят друг другу всякие интересные, но бессмысленные протокольные слова. Но, повторяю, я бы не стал только к этому сводить встречи "большой двадцатки" или "большой семерки". Главное – если что-то там и происходит, то это решается за чашкой кофе где-то в разговорах в баре или в каком-то коридоре, - подчеркивает Юрий Федоров.