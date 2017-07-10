Антон Носик будет похоронен 11 июля в Москве

Прощание с медиаменеджером, журналистом, общественным деятелем и блогером Антоном Носиком пройдет 11 июля в Центральном доме литератора в Москве. Об этом сообщил владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. По его словам, после церемонии прощания, Носик будет похоронен на Востряковском кладбище.

Антон Носик умер 9 июля в Москве. Ему был 51 год. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Соболезнования в связи со смертью Носика выразили основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, оппозиционер Алексей Навальный, глава правительства России Дмитрий Медведев и многие другие.

Антон Носик много раз был гостем Радио Свобода. В минувшую пятницу он участвовал в записи программы Елены Фанайловой "Свобода в клубах".