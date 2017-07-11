В Москве проходит церемония прощания с Антоном Носиком

В Москве в Центральном доме литераторов проходит церемония прощания с медиаменеджером, журналистом, общественным деятелем и блогером Антоном Носиком. После панихиды Носика похоронят на Востряковском кладбище.​

Антон Носик умер 9 июля в Москве. Ему был 51 год. Носик неоднократно был гостем Радио Свобода, последний раз – за два дня до смерти – он участвовал в записи программы Елены Фанайловой "Свобода в клубах".